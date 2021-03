Rząd podsumowuje program „emerytur matczynych”. W ramach „Mama 4+” wnioski składają też mężczyźni

W marcu 2019 roku wystartował rządowy program „Mama 4+”, po dwóch latach od jego uruchomienia Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podsumowało dotychczasowe osiągnięcia. W 2019 roku, gdy program startował, w budżecie państwa przewidziano 801 mln zł na jego sfinansowanie.

Program „Mama 4+” – komu przysługuje, ile wynosi świadczenie

Zainaugurowany w 2019 roku program „Mama 4+” przewiduje, że rodzice (wbrew nazwie mogą się starać o niego także ojcowie), którzy wychowali czwórkę lub większą liczbę dzieci, mogą liczyć na dodatkowe świadczenie. Jak wskazywano, takie osoby przy czwórce i więcej dzieci często rezygnowały z pracy zawodowej lub pracowały zbyt krótko, aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury.

Świadczenie z „Mama 4+”, nazywane też „emeryturą matczyną”, jest związane z wysokością minimalnej emerytury – w związku z waloryzacją w 2021 roku, te dodatkowa kwota opiewa w tym roku na 1251 zł brutto.

Dodatkowe świadczenie nie przysługuje osobom, które są uprawnione do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury, zostały pozbawione władzy rodzicielskiej, „długotrwale zaprzestały wychowywania dzieci”. Dodatkowo przysługuje tylko tym osobom, które w trakcie jego pobierania mieszkają w Polsce.

Świadczenia z „Mama 4+”. Ile dotychczas wydano pozytywnych decyzji?

Według danych resortów od marca 2019 do lutego 2021 roku po takie świadczenie zgłosiło się ponad 63 tys. osób. Przyznano ich ponad 60,5 tys. (z ZUS) i około 2,7 tys. z KRUS (razem to ponad 63 tys.). Tu warto zaznaczyć, że około 39,1 tys. świadczeń, to świadczenia dopełniające – przyznawane są tym osobom, których renta i emerytura jest mniejsza niż najniższa emerytura.

Jak opowiadała cytowana w komunikacie MRiPS prezeska ZUS prof. Gertruda Uścińska, o to świadczenie „Mama 4+” najczęściej ubiegają się osoby między 60. a 69. rokiem życia. – Mieliśmy także osoby powyżej 99 roku życia. Wnioski składają również mężczyźni – mówiła Uścińska.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające wypłacane jest na wniosek osoby zainteresowanej po osiągnięciu przez nią wieku emerytalnego – 60 lat w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn. Wniosek należy złożyć w oddziale ZUS lub w oddziale KRUS.