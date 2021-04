Polskę czeka nowa reforma emerytalna? Jest odpowiedź ministerstwa

Interpelację do resortu rodziny złożył Sławomir Skwarek. „Podczas prac parlamentarnych nad projektem tej ustawy były zgłaszane też wnioski, aby oprócz obniżenia wieku emerytalnego wprowadzić również regulacje uzależniające prawo do emerytury tylko od udowodnienia odpowiednio długiego stażu pracy (np. 35 lat – w przypadku kobiet i 40 lat – w przypadku mężczyzn). Dotychczas nie zdecydowano się jednak na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek” - napisał. Poseł zapytał, czy resort pracuje nad emeryturą stażową bez względu na wiek.

W imieniu szefowej resortu Marleny Maląg odpowiedzi udzielił, wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

„Istnieje potrzeba dyskusji”

„Dotychczas nie zdecydowano się na wprowadzenie kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek głównie dlatego, że sposób obliczania emerytury zachęca ubezpieczonych do jak najdłuższej aktywności zawodowej i opóźniania decyzji przejścia na emeryturę, co w sposób istotny przekłada się na wysokość świadczenia” – odpowiedział Szwed.

„Nie ulega jednak wątpliwości, że istnieje potrzeba dyskusji nad poszukiwaniem rozwiązań nakierowanych na optymalizację systemu emerytalnego, w tym także jego uelastyczniania, które byłoby zgodne zarówno z troską o jego finansową stabilność, jak i z zapatrywaniami społecznymi w tym zakresie”, czytamy dalej.

„To trzeba dokładnie przeliczyć”

Szwed napisał również o pieniądzach. „Ze względu na fakt, że każda zmiana w systemie emerytalnym niesie za sobą poważne konsekwencje finansowe i dotyczy milionów osób, wszelkie nowe rozwiązania w tej mierze muszą być dokładnie przeanalizowane przed ich wprowadzeniem w życie”.

Dodał, że „obecna sytuacja gospodarcza, spowodowana pandemią COVID-19, ograniczyła możliwości wprowadzania nowych rozwiązań, szczególnie tych zwiększających wydatki budżetu państwa (…), dlatego też kwestia emerytur stażowych wymaga bardzo dokładnych analiz skutków (przede wszystkim finansowych), jakie by taka zmiana spowodowała”.

