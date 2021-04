Duże zmiany w Kodeksie pracy? Nowe regulacje dotkną opłat za prąd

Jak przypomina RMF FM, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii szykuje nowelizację Kodeksu pracy już od roku. Teraz jednak na tapecie pojawił się kolejny zapis, który rozważa resort.

Głównym założeniem zmian jest dostosowanie obowiązującego Kodeksu pracy do sytuacji pandemicznej. RMF FM informuje, że Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje m.in. takie zmiany jak nowe obowiązki nałożone na pracownika i pracodawcę z tytułu pracy zdalnej.

Co się zmieni?

RMF FM podaje, że jednym z punktów, o których dyskutuje się podczas prac nad nowelizacją jest pomysł, by pracodawca mógł nakazać pracownikowi zdalną pracę. Pracownik mógłby pracować z biura jedynie po spełnieniu kilku warunków. Pojawiły się także nowe obowiązki dla pracodawcy – dostarczenie pracownikowi niezbędnego do pracy sprzętu czy udział w opłatach z tytułu wykonywanej w domu pracy.

Jak czytamy, w propozycjach znalazł się punkt zobowiązujący pracodawcę do opłacenia pracownikowi internetu, jeśli jest on wymagany podczas pracy zdalnej. Podobne pomysły dotyczą również opłat za prąd. Rozważana koncepcja głosi, że firma, dla której pracujemy, byłaby zobowiązana, by dołożyć się do naszego rachunku za prąd. W jakiej części? Rozliczanie się z tego, ile prądu poszło na pracę, a ile na codzienne życie, miałoby z kolei być przedmiotem indywidualnych ustaleń na linii pracownik-pracodawca.

Czytaj też:

Drożej za chleb, taniej za ziemniaki. Podwyżek w tym roku czeka nas jednak więcej