Trzynasta emerytura. Kiedy wypłaty i w jakiej wysokości?

Uchwalona przez parlament trzynasta emerytura trafi do świadczeniobiorców wraz z pobieranymi przez nich co miesiąc pieniędzmi. Oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie realizował wypłaty w dniach 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia.

„Trzynastka” w zeszłym roku była wypłacana w kwietniu i maju. Część emerytów i rencistów dostało pieniądze dopiero w czerwcu i lipcu, wraz z kwartalną wypłatą swoich świadczeń.

W tym roku „trzynastka” trafi do tych wszystkich emerytów, którzy prawa do świadczenia nabyli najpóźniej 31 marca 2021 roku, a więc w przeddzień wypłat.

Przypomnijmy, że emeryturę dodatkową w pełnej wysokości dostaną świadczeniobiorcy z ZUS, KRUS i ci, którzy otrzymują emerytury mundurowe.

„Trzynastka” niższa o 40 zł

Dodatkowe świadczenie wypłacane w kwietniu wyniesie 1022,30 zł netto. To o ponad 40 zł mniej niż wypłata w przypadku najniższej emerytury (wynosi 1066,30 zł netto). Skąd różnica wyjaśnia w „Fakcie” dr Antoni Kolek, ekspert Instytutu Emerytalnego: – Wynika to z nieuwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 40 zł. Zatem kwota netto [najniższej] emerytury po waloryzacji wyniesie 1066,30 zł, natomiast kwota netto trzynastej emerytury 1022,30 zł.

Przypomnijmy, „trzynastka” po raz pierwszy została wypłacona w 2019 roku, a od 2020 rok jest stałym dodatkiem. Żeby otrzymać trzynastą emeryturę nie trzeba wypełniać żadnych wniosków, wypłata następuje z automatu.

Czytaj też:

Czternasta emerytura. Kto dostanie dodatkowe świadczenie?