Szef InPostu obok Kim Kardashian na liście najbogatszych

O nowej liście najbogatszych „Forbesa” pisaliśmy wczoraj w kontekście pojawienia się na niej Kim Kardashian West. Celebrytka została miliarderką po raz pierwszy, wzrost stanu swojego posiadania zawdzięcza sukcesom swoich dwóch firm, odzieżowej Skims i kosmetycznej KKW Beauty, w których udziały wykupiło Coty.

Na liście „Forbesa” znalazło się też wielu Polaków, a wśród nich jeden debiutant. To Rafał Brzoska, szef InPostu. Jego majątek to 5,7 mld zł, co dało mu pozycję numer 2263. InPost dobrze zadebiutował na giełdzie w Amsterdamie, jego obecna wycena to 7-8 mld zł. Ten debiut pozwolił Brzosce pojawić się także na polskiej liście krezusów, i to od razu w pierwszej dziesiątce.

Polacy na liście najbogatszych ludzi świata

Inni Polacy na liście „Forbesa” to Michał Sołowow (4 mld dolarów, miejsce 727), Jerzy Starak (3,6 mld dolarów, miejsce 832), Tomasz Biernacki (3,2 mld dolarów, miejsce 856), Zygmunt Solorz-Żak (3,2 mld dolarów, miejsce 956), Dominika Kulczyk (2,1 mld dolarów, miejsce 1517) i Zbigniew Juroszek, który znalazł się na liście za Brzoską.

Jeśli chodzi o podium najbogatszych ludzi świata wg „Forbesa”, to numerem jeden został Jeff Bezos, szef Amazona, który wyprzedził Elona Muska (Tesla, SpaceX) i Bernarda Arnaulta (LVMH).

Czytaj też:

Kim Kardashian West została miliarderką