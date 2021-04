Bez ratyfikacji Funduszu Odbudowy nie będzie KPO. Tymczasem projekt znowu zniknął z posiedzenia rządu

Fundusz Odbudowy Unii Europejskiej zakłada rozdysponowanie do państw członkowskich 672,5 mld euro (w formie zarówno dotacji, jak i pożyczek) i ma być odpowiedzią wspólnoty na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. W trakcie negocjacji dotyczących kształtu funduszu trwało też ustalanie budżetu UE na lata 2021-2027.

Wtedy też doszło do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy: Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry sprzeciwiała się powiązaniu wypłaty unijnych funduszy z przestrzeganiem praworządności (to zakładano w budżecie), a później negatywnie opiniowała Fundusz Odbudowy. Ziobro apelował, by Funduszu Odbudowy nie ratyfikować, ostrzegał, że przyjęcie tego instrumentu byłoby „sprzeczne z konstytucją i interesem” kraju.

Rząd nie zajmie się Funduszem Odbudowy. Ponownie

Fundusz Odbudowy mocno przekłada się na krajową politykę – Polska dostanie do dyspozycji blisko 60 mld euro, ale by otrzymać dostęp do tych pieniędzy, to tak jak inne kraje członkowskie, musi stworzyć plan na ich wykorzystanie. Rząd Zjednoczonej Prawicy na czele z Mateuszem Morawieckim już przedstawił niektóre założenia tego planu, znanego jako Krajowy Plan Odbudowy (KPO).

Jednak poza samym planem, do uruchomienia Funduszu Odbudowy potrzebne jest też zatwierdzenie decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. Tymczasem 16 lutego tego roku Rada Ministrów poinformowała, że przyjęła projekt ustawy ratyfikującej budżet UE i Fundusz Odbudowy. Po chwilowym zamieszaniu okazało się, że wcale do tego nie doszło, a w zakresie ratyfikacji odbyła się jedynie dyskusja.

Od tego czasu rząd nie zajął się projektem ustawy ratyfikującej te umowy. Jak zwrócił uwagę Michał Olech z portalu 300polityka, Rada Ministrów miała powrócić do tematu 13 kwietnia, a w porządku obrad znalazł się taki punkt. Jednak już we wtorek rano harmonogram zmieniono i ratyfikacja Funduszu Odbudowy została zdjęta. Tak teraz wygląda plan rządu: