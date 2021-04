Chiny odbijają się po pandemii. Gospodarka z największym wzrostem od 1992 roku

Gospodarka Chin jako pierwsze przeszła przez kryzys związany z pandemią koronawirusa i jako pierwsza daje bardzo wyraźny sygnał, że wraca do wzrostów. Rząd Chińskiej Republiki Ludowej opublikował właśnie dane makroekonomiczne za pierwszy kwartał 2021 roku. Jest najlepiej od 1992 roku.

Chiny już po kryzysie

Przeszło rok temu, gdy Chiny zmagały się z początkiem pandemii koronawirusa, kraj przeszedł prawdopodobnie najostrzejszy na całym świecie lockdown. Przez kilka tygodni nie działały zakłady pracy, a obywatele mieli zakaz opuszczania miejsca zamieszkania poza sytuacjami wyjątkowymi. Widać to było m.in. na zdjęciach satelitarnych, które pokazywały, jak znacząco spadło zanieczyszczenie emitowane z chińskich fabryk.

Kraj jednak szybko poradził sobie z pandemią (takie są oficjalne komunikaty) i wrócił do pracy w pełnym wymiarze. Rezultaty było widać w kolejnych miesiącach. Wyniki pierwszego kwartału świadczą, że nastąpiło wyraźnie odbicie i odrabianie strat wywołanych pandemią.

Ponad 18 proc. lepiej niż przed rokiem

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2020 w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku chińska gospodarka urosła aż o 18,3 proc., co stanowi najlepszy wynik od 1992 roku. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że na tak wysoki wynik wpływa głównie bardzo niski poziom z 2020 r., do którego porównuje się tegoroczny wynik. Nie zmienia to jednak faktu, że wskazuje to również wyraźne ożywienie w gospodarce, co może zwiastować szybkie wyjście z kryzysu, z którym zmaga się obecnie większość gospodarek świata.

Druga gospodarka świata była jedną z niewielu, która zaraportowała wzrost na koniec 2020 roku. Po czwartym kwartale zeszłego roku chińskie władze chwaliły się wzrostem na poziomie 2,3 proc., zaznaczając, że to wynik lepszy od pierwotnie zakładanego.

Czytaj też:

Chiny uderzają w firmy technologiczne. A Tesla chce być układna