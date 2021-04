Morawiecki: Rząd przyjął Krajowy Plan Odbudowy

– Dzięki rekordowo wynegocjowanym środkom z UE – zarówno nowemu programowi budżetowemu na 7 lat, jak i KPO – możemy z nadzieją wyglądać końca kryzysu gospodarczego i liczyć na to, że szybkie odbicie gospodarcze stanie się rzeczywistością. Do tego konieczny jest jeden zasadniczy warunek, którego pierwszy krok przed chwilą został wykonany na Radzie Ministrów. To przyjęcie tzw. rozporządzenia, dyrektywy o środkach własnych – poinformował Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Premier podkreślił, że po przyjęciu Krajowego Planu Odbudowy, projekt unijnego porozumienia zostanie przekazany do parlamentu, który zadecyduje o jego dalszych losach. – Polska racja stanu to wykorzystanie maksymalnej puli środków dla dobra polskiej gospodarki – podkreślił szef rządu. – Dziś na szali leżą nie tylko środki z KPO. Ta ustawa o zasobach własnych to także wszystkie środki unijne – 770 mld zł. To są konkretne pieniądze, które mają pomóc w budowie polskiej gospodarki – dodał szef rządu.

Mateusz Morawiecki zaznaczał, że „sprawa przyjęcia KPO powinna się toczyć ponad podziałami politycznymi, ponieważ najważniejszy jest interes Polski”. – Nigdy wcześniej nasz kraj nie miał dostać tak dużych środków. Nie możemy ich nie przyjąć. Tempo wyjścia z kryzysu po COVID-19 będzie zależało od tego, czy środki zostaną zaakceptowane i szybko dystrybuowane – tłumaczył premier dodając, że „polską racją stanu powinno być dzisiaj przyjęcie tego aktu prawnego”. – Dzisiaj stoimy przed kolejną, ogromną szansą przyspieszenia gospodarczego. Odłóżmy na bok polityczne spory – apelował premier.

Morawiecki: Porozumienie z Lewicą zostało przypieczętowane

Premier mówił także o rozmowach z Lewicą. – Dziś spotkaliśmy się z delegacją Lewicy. To był jedyny klub parlamentarny, od którego otrzymaliśmy propozycje. Debatowaliśmy we własnym gronie i dziś przypieczętowaliśmy uzgodnienie – zaznaczył szef rządu. Polityk PiS zapewnił, że po przyjęciu KPO, w ramach puli, 2,2 mld zł zostanie przeznaczone na szpitale powiatowe. – Do programu włączona będzie także kwestia mieszkań komunalnych.

– Dyskutowaliśmy o środkach przeznaczonych dla samorządów oraz o udziale związków zawodowych w komitecie monitorującym, oprócz NGOs i przedstawicieli przedsiębiorców. Te środki to środki na remont szpitali, na modernizacje szkół, na drogi krajowe, wojewódzkie, na koleje po których codziennie jeżdżą Polacy. Te środki mają dopomóc odbudowie polskiej gospodarki – podsumował szef rządu.

