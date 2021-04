NASA skłóciła dwóch najbogatszych ludzi świata. Chodzi o lądowanie na Księżycu

SpaceX Elona Muska i Blue Origin należący do Jeffa Bezosa to dwie z trzech firm, które wystartowały w programie mającym wyłonić nowy lądownik księżycowy dla NASA (Human Landing System). Agencja niedawno poinformowała o wyborze do tego celu Starshipa produkcji SpaceX. To ten pojazd – który obecnie znajduje się na etapie prototypowych lotów na 10 km – posłuży, jako środek transportu dwójki astronautów na powierzchnię Srebrnego Globu.

Kontrakt wart 2,89 mld dolarów

Decyzję NASA oprotestowała firma Blue Origin, która faktycznie jest konsorcjum firmy Jeffa Bezosa oraz weteranów przemysłu lotniczego – firm Lockheed Martin i Northrop Grumman. Według dyrektora zarządzającego Blue Origin Boba Smitha decyzja agencji była błędna. Jego zdaniem NASA nie doceniła zalet pojazdu jego firmy, a także zbagatelizowała problemy techniczne Starshipa. Takie słowa padły w wywiadzie dla „The Times”.

Ożywiona dyskusja trwa, gdyż kontrakt NASA opiewa na 2,89 mld dolarów. W poniedziałek 26 kwietnia na biurko dyrektora NASA trafiło liczące 50 stron odwołanie podpisane przez kierownictwo Blue Origin. Swoją wersję wysłała także firma Dynetics, czyli trzeci uczestnik postępowania konkursowego.

Uszczypliwych uwag do informacji o proteście nie odmówił sobie Elon Musk, który przypomniał, że do tej pory żaden pojazd Blue Origin nie doleciał nawet do Ziemskiej orbity.

Przebieg pierwszego od dekad lądowania na Księżycu

NASA przedstawiła ramowy zarys przebiegu pierwszej misji programu Artemis. W kosmos poleci czworo astronautów, ale tylko dwójka z nich - w tym pierwsza kobieta w historii, mają stanąć na powierzchni Księżyca.

„Należąca do agencji potężna rakieta Space Launch System wystrzeli czterech astronautów na pokładzie statku Orion w ich wielodniową podróż na orbitę Księżyca. Tam dwaj członkowie załogi zostaną przetransferowani do należącego do SpaceX lądownika HLS, aby odbyć ostatni etap podróży na powierzchnię Księżyca. Po około tygodniu eksploracji wejdą ponownie na pokład lądownika, by odbyć krótką podróż powrotną na orbitę, gdzie wrócą do Oriona i swoich kolegów, a następnie na Ziemię” – relacjonuje NASA.

