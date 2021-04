Podwyżka w Amazonie. Dostanie ją 0,5 mln pracowników

Amazon planuje podwyższyć pensje pracownikom z działów realizacji, dostaw, sortowania i wysyłania paczek. Podwyżki płac nastąpią począwszy od połowy maja, jak napisał dyrektor wykonawczy Amazona Darcie Henry w poście na blogu. Amazon zwiększy stawkę godzinową od 0,50 do 3 dolarów, co da łączną kwotę podniesienia pensji przekraczającą 1 miliard dolarów.

„Jest to dodatek do naszej już wiodącej w branży pensji początkowej w wysokości co najmniej 15 dolarów za godzinę i ponad 2,5 miliarda dolarów, które zainwestowaliśmy w zeszłym roku w dodatkowe premie i zachęty dla zespołów z pierwszej linii” - napisał Henry, wiceprezes Amazona ds. kadrowych, technologii i konsumentów na całym świecie.

Związkowcy naciskają na Amazona

Posunięcie Amazona nastąpiło po kilku tygodniach analizy praktyk pracy firmy podczas przełomowej akcji związkowej w magazynie Bessemer w Alabamie. Amazon wygrał ze związkowcami, ale nie to zwycięstwo zostało okupione koniecznością rozważenia na nowo polityki firmy.

„Istnieje wiele powodów, dla których Amazon martwi się przyszłymi działaniami związkowymi, szczególnie w tych obszarach kraju, gdzie praca w Amazonie nie popłaca się tak dobrze, jak w Alabamie” - powiedział CNN Arindrajit Dube, profesor ekonomii na Uniwersytecie Massachusetts Amherst.

Pensja w górę, stawka minimalna nie

Amazon już w zeszłym roku zwiększył swoją siłę roboczą do ponad 1,3 miliona ludzi na całym świecie po tym, jak zatrudnił 500 tys. nowych pracowników, starając się zarządzać wzrostem popytu spowodowanym pandemią. Podwyżki wynagrodzeń mogą pomóc firmie przyciągnąć dodatkowych pracowników na trudnym rynku pracy.

Chociaż firma planuje podnieść płace prawie pół milionowi pracowników, nie zapowiedziała oficjalnie podniesienia płacy minimalnej z wysokości 15 dolarów. Takie postępowanie zrównałoby Amazona z konkurencją (Costco), która to firma w lutym podniosła stawkę minimalną dla pracowników sklepów do 16 dolarów za godzinę.

Czytaj też:

Zakupy na AliExpress i Amazonie będą droższe. Rząd wprowadza zmiany