Narodowy Spis Powszechny trwa. Podpowiadamy, jakiego numeru lepiej nie ignorować

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września. Jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców, a jego zignorowanie może się wiązać z grzywną w wysokości 5 tys. złotych. Ze względu na pandemię koronawirusa decyzją Generalnego Komisarza Spisowego tegoroczny spis przeprowadzany jest za pośrednictwem internetowej ankiety oraz rozmów telefonicznych z rachmistrzem. Wizyty w domach i mieszkaniach zostały zawieszone do odwołania. Przypomniano również, aby uważać na oszustów, którzy podając się za rachmistrzów, będą pukać do drzwi. W takich wypadkach należy niezwłocznie wzywać policję.

Narodowy Spis Powszechny. Z tego numeru zadzwoni rachmistrz

Biorąc pod uwagę grożące kary oraz to, że nie wszyscy lubią odbierać nieznane numery telefonu, podpowiadamy, którego lepiej nie unikać. Rachmistrze prowadzący spis będą zawsze dzwonić z numeru 22 828 88 88.

Generalny Komisarz Spisowy przypomina jednak, że w przypadku, gdy spis został wykonany za pomocą formularza internetowego, to rachmistrzowie nie będą już dzwonić w tej sprawie. Jeśli osoba, która spisała się przez internet, otrzyma taki telefon, powinna zachować ostrożność, gdyż może być to próba oszustwa.

