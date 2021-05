Hotele wznawiają działalność. Obowiązują jednak limity gości

Przypomnijmy, że zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, w maju systematycznie odmrażane są kolejne branże. W sobotę 8 maja swoją działalność wznawiają hotele.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązującym do 5 czerwca, hotele mogą działać pod warunkiem dostosowania się do przewidzianego dokumentem limitu gości. Obowiązuje bowiem 50-procentowe obłożenie. „Ograniczenia liczby udostępnianych pokoi nie stosuje się do pobytu gości będących żołnierzami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej” – dodano w rozporządzeniu.

Reżim sanitarny

Wciąż pozostają jednak zamknięte restauracje hotelowe, które otworzą się dopiero 15 maja w postaci ogródków restauracyjnych. Do tego czasu posiłki mogą być serwowane tylko do pokoi gości, ale wyłącznie dla tych gości, którzy zostają w hotelu co najmniej jedną dobę hotelową.

W mocy pozostają również inne zasady funkcjonowania w dobie pandemii. Chodzi o reżim sanitarny – dezynfekcję rąk, czy używanie jednorazowych rękawiczek.

