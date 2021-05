Deweloperzy oddali więcej mieszkań niż rok temu. To jednak ciągle za mało

Pierwsze miesiące 2021 r. przyniosły nowy kwartalny rekord sprzedaży na rynku pierwotnym. Deweloperzy działający w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi w pierwszym kwartale tego roku sprzedali łącznie 19,5 tys. mieszkań, o 40 proc. poprawiając wynik sprzed kwartału – wynika z raportu firmy doradczej JLL.

Czy te dane cieszą? Umiarkowanie. Trzeba pamiętać, że poprzeczka była zawieszona nisko. Oferta deweloperów w największych polskich miastach spadła do poziomu najniższego od 2014 r. Chętnych do nabycia mieszkania jest więcej niż dostępnych lokali, co winduje ceny. Średnie ceny mieszkań dostępnych w ofercie deweloperów w porównaniu z grudniem zeszłego roku w Krakowie wzrosły o 3 proc. Jeszcze większe podwyżki uderzyły w klientów w Łodzi, Wrocławiu i Warszawie (5 proc.).

Klienci, którzy powstrzymują się z nabyciem mieszkania w nadziei, że ceny spadną, trzymają więc kciuki za to, by deweloperzy przyspieszyli tempo prac. Niewykluczone, że cierpliwość się opłaci. Z danych GUS o liczbie pozwoleń na budowę wynika, że od stycznia do marca 2021 r. jest ich coraz więcej.

Rynek biurowy. Powolne powroty do pracy

JLL wzięło pod lupę również rynek biurowy. W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku odnotowano na nim spowolnienie aktywności. W I kwartale zapotrzebowanie na powierzchnię biurową w Polsce sięgnęło 208 tys. m kw. To wynik niższy o 41 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego – informuje serwis „Property News”.



– 45 proc. całkowitej aktywności na rynkach regionalnych stanowiły renegocjacje umów, popyt w pierwszym kwartale wyniósł 98,3 tys. mkw., a najemcy byli najbardziej aktywni w Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu. Co ciekawe, 45 proc. całkowitej aktywności na rynkach regionalnych stanowiły renegocjacje umów – wyliczył Karol Patynowski, dyrektor ds. Rynków Regionalnych, JLL.

IT napędza rynek biurowy

Dodał też, że pomimo tego, że wiele firm w Polsce wstrzymuje ostateczne decyzje dotyczące zmian w swoim portfolio biurowym z uwagi na pandemię, to widać pewne ożywienie w tym obszarze.

– Przykładowo, w ostatnich kilku miesiącach jako JLL pozyskaliśmy nowe projekty z obszaru reprezentacji najemcy na około 70 tys. mkw., z czego około 25-30 proc. to zapytania od firm jeszcze w Polsce nieobecnych, głównie z sektora usług dla biznesu, IT czy branży medycznej lub organizacji rozszerzających zakres działania i usług – powiedział Patynowski.

