Wracają wesela, ale zespół na nich nie zagra. Rząd zapomniał o muzykach

Kto odkładał decyzję o ślubie, bo nie wyobrażał sobie uroczystego „tak”, po którym nie nastąpi zabawa do białego rana, przed dwoma tygodniami odetchnął z ulgą. Po wielomiesięcznym zakazie organizacji wesel, rząd poluzował restrykcje.

W sobotę 15 maja odbędą się pierwsze wesela. Skromne, bo w sumie bawić się może tylko 25 osób, wliczając w to państwa młodych. Do limitu nie wlicza się jednak osób zaszczepionych. Na weselu, komunii czy jakiejkolwiek innej rodzinnej imprezie może więc przebywać 25 osób plus nieograniczona liczba osób, które przyjęły dwie dawki szczepionki (lub jedną w przypadku szczepionki Johnson & Johnson).

Zespół nie odśpiewa „Jedzie pociąg z daleka”

Ta niewielka grupa weselników nie będzie mogła bawić się przy muzyce na żywo. Serwis prawo.pl zauważa, że odmrażając imprezy, rząd pominął zespoły muzyczne.

– Lektura rozporządzenia nie pozostawia złudzeń – powiedział adwokat Maciej Śledź, partner Kancelarii Nowosielski i Partnerzy – Adwokaci i Radcy Prawni. – Prowadzenie działalności przez zespoły muzyczne jest dopuszczalne jedynie w zakresie organizowanych bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia, nagrań fonograficznych i audiowizualnych oraz wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – dodał.

Nie wiadomo, kiedy dozwolone będą koncerty i festiwale

Nie znaczy to, że wesela muszą się odbywać na zasadzie „silent disco”, bo można zaprosić didżeja, który będzie odtwarzał muzykę z playlisty. Nie wszystkich to jednak zadowala.

Nie poinformowano, kiedy możliwe będzie organizowanie koncertów i festiwali muzycznych. Minister zdrowia Adam Niedzielski został o to zapytany w trakcie konferencji poświęconej luzowaniu obostrzeń, ale odpowiedział w sposób wymijający. Pewne jest z kolei to, że od 29 maja możliwe będzie organizowanie wesel i innych uroczystości dla większej liczby gości. Od tego dnia bawić będzie się mogło 50 osób niezaszczepionych oraz zaszczepieni bez limitu.

