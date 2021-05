Co z czternastą emeryturą? Marlena Maląg zabrała głos

Jeszcze kilka miesięcy temu, w trakcie walki o reelekcję, Andrzej Duda obiecał seniorom nawet 24 emerytury w roku. Na stałe do „kalendarza wypłat” wpisano trzynastą emeryturę, która trafiła do wszystkich emerytów wiosną. W tym roku otrzymają jeszcze jedno gratisowe świadczenie, czyli jesienną czternastą emeryturę. Będzie to jednak świadczenie jednorazowe i politycy Zjednoczonej Prawicy nigdy nie przekonywali, że będzie inaczej. Słowa Andrzeja Dudy o piętnastej, szesnastej czy dwudziestej drugiej emeryturze nie pozostawały więc w żadnym związku z rządowymi planami.

Wkrótce inne rozwiązania



Jednorazowy charakter czternastej emerytury potwierdziła w rozmowie z „Super Expressem” minister pracy Marlena Maląg. – 14. emerytura była rozwiązaniem świadomie wprowadzonym jednorazowo, aby poprawić sytuację seniorów w 2021 r. W kolejnych latach już systemowo chcemy wprowadzać inne, wspomniane przed chwilą rozwiązania, które pomogą emerytom – powiedziała.

Seniorzy w Polskim Ładzie

Rząd zmienił strategię wobec seniorów. Nie chce ich już kusić dodatkowymi emeryturami, ale utrzymywać jak najdłużej ich aktywność zawodową. W Polskim Ładzie pojawiły się zachęty dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale nadal chcą pracować. To przede wszystkim zerowy PIT dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. "Wprowadzimy nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego – PIT-0 dla Seniora" – czytamy w dokumencie.

Osoby 55+ mają być zachęcane do pozostania w pracy wprowadzeniem bardziej elastycznego grafiku, a więc dzięki zmniejszeniu wymiaru czasu pracy.

Ponadto emerytury do wysokości 2,5 tys. zł nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym. To korzystna zmiana dla 3,7 mln emerytów, bowiem tylu otrzymuje świadczenie w tej kwocie lub niższe.

Osobom starszym poświęcono rozdział pod tytułem „Jesień życia”. Przewidziano tam tworzenie nowych świetlic i domów seniora oraz placówek łączących pokolenia, czyli połączenie przedszkoli i domów opieki.

