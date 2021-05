Zmiany w luzowaniu obostrzeń? Nowa zapowiedź rządu

W programie „Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik rządu mówił o możliwych modyfikacjach w obostrzeniach. – W tej chwili pracujemy nad takim katalogiem, który można byłoby nieco zmodyfikować. Dzisiaj będę też dyskusje w tym zakresie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będzie można jakieś ruchy wykonać. To nie będą duże ruchy, ale mimo wszystko tam, gdzie to jest tylko możliwe, gdzie szukamy tej przestrzeni, to ją wykorzystujemy – powiedział, przywołując decyzję rządu, która o tydzień przyspieszyła otwarcie m.in. kin. – Myślę, że też w innych obszarach są możliwe pewne modyfikacje– dodał.

Na pytanie, czy chodzi o luzowanie i przyspieszanie pewnych decyzji, Müller odparł: „Przyspieszanie lub modyfikowanie pewnych limitów". – Pamiętajmy o tym, że są jeszcze w niektórych miejscach te limity, które są dosyć restrykcyjne – dodał i wymienił w tym kontekście sklepy. (PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

Koronawirus w Polsce. Najnowszy bilans

W piątek 21 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1 679 nowych i potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 135 osób. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 863 031 przypadków zakażenia koronawirusem. Bilans ofiar wzrósł do 72 691.

