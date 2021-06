Tłumy w sklepach i kościołach? Od dziś kolejne luzowanie obostrzeń

Ostatnie dobowe dane dotyczące koronawirusa są optymistyczne, choć nauczka zeszłego roku pokazuje, że po okresie letnim pojawiły się kolejne fale pandemii, mocno uderzające w służbę zdrowia. W rozmowie z Radiem Zet Adam Niedzielski mówił, że wirus jest w odwrocie.

– Chciałbym, żeby nasi rodacy w miarę możliwości zapomnieli w czas wakacji o pandemii. My będziemy pracowali nad tym, żeby być gotowym, zabezpieczonym na ewentualność pojawienia się kolejnej fali czy po prostu wzrostu zakażeń, ale to jest czas, kiedy trzeba odpoczywać – podkreślił minister zdrowia. Ponieważ w ostatnich dniach notujemy mniej nowych zakażeń, rząd zdecydował się na luzowanie kolejnych obostrzeń.

Luzowanie obostrzeń – co się zmieni?

Od soboty 26 czerwca poluzowane zostaną kolejne obostrzenia.

Na siłowniach, na poczcie, w klubach fitness, kasynach, bibliotekach, sklepach i w salach zaba w będzie obowiązywał nowy limit – 1 osoba na 10 m²

w będzie obowiązywał nowy limit – 1 osoba na 10 m² Więcej osób będzie się mogło również pojawić na targach i konferencjach - tutaj będzie obowiązywał dokładnie taki sam limit

- tutaj będzie obowiązywał dokładnie taki sam limit Ponadto, otwarte zostaną dyskoteki . Dozwolony limit osób to 150

. Dozwolony limit osób to 150 W kinach i teatrach publiczność będzie mogła zajmować 75 a nie jak było do tej pory 50 proc. miejsc.

publiczność będzie mogła zajmować 75 a nie jak było do tej pory 50 proc. miejsc. Hotele od soboty będą mogły przyjąć więcej gości – w obiekcie będzie można wynajmować 75 proc. pokoi. Limit ten jednak nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia

od soboty będą mogły przyjąć więcej gości – w obiekcie będzie można wynajmować 75 proc. pokoi. Limit ten jednak nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12. roku życia Zwiększy się także limit gości w restauracjach – z 50 na 75 proc. obłożenia lokalu

– z 50 na 75 proc. obłożenia lokalu Więcej osób będzie mogło uczestniczyć w uroczystościach religijnych – w świątyniach będzie obowiązywał limit 75 proc. obłożenia

– w świątyniach będzie obowiązywał limit 75 proc. obłożenia Sportowe zmagania na trybunach będzie mogło śledzić 50 proc. kibiców na widowni

na trybunach będzie mogło śledzić 50 proc. kibiców na widowni Od soboty wszystkie miejsca w transporcie publicznym będą mogły być zajęte. Pasażerowie nadal mają jednak obowiązek zasłaniania nosa i ust



Koronawirus. Limity nie dla zaszczepionych

Warto podkreślić, że do tych limitów nie wliczają się osoby, które są zaszczepione dwiema dawkami preparatów Pfizera, Moderny lub AstraZeneki oraz jedną dawką szczepionki Johnson&Johnson.

Przedstawiciele branży handlowej obawiają się, że nowe przepisy mogą spowodować chaos. Pracownicy sklepów nie wiedzą bowiem, jak weryfikować to, czy klient faktycznie się zaszczepił.

– Nie wyobrażam sobie, żeby ludzie chodzili do sklepów z kartkami z wydrukowanymi kodami QR. Prędzej zainstalują aplikacje na smartfony. Tylko kto ma weryfikować to przy drzwiach do sklepu? W małych sklepach nikogo przy drzwiach nie ma. W dużych sklepach teoretycznie może tam stać ochroniarz, ale czy on ma skanować każdego wchodzącego klienta? – zastanawia się Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Izby Handlu. I dodaje, że problemem jest także kwestia ochrony danych osobowych.

