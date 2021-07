Wzrosną opłaty za wodę w Polsce. Gminy chcą podwyżek, lawina wniosków

W gminach i firmach wodno-kanalizacyjnych trwają ustalenia dotyczące wysokości opłat za wodę i ścieki na najbliższe trzy lata. Wnioski trafią do rozpatrzenia do Wód Polskich, a te jako regulator mają sprawdzić (a potem zatwierdzić), czy taryfy są racjonalne i rzeczywiście oddają realne koszty wody.

13 lipca Wody Polskie podsumowały, że otrzymały już 2548 wniosków taryfowych z czego 94 proc., czyli 2403, dotyczyły wzrostów cen za wodę i ścieki. Dotychczas Wody Polskie:

960 wniosków rozpatrzyły pozytywnie,

798 razy odmówiły zatwierdzenia taryf,

177 razy odmówiły z powodu przyczyn formalnych,

613 wniosków wciąż czeka na rozpatrzenie.

141 razy instytucje odwoływały się do Wód Polskich od decyzji odmownych. Tylko 64 wnioski dotyczyły obniżenia dotychczasowych taryf, a w 81 wnioskach proponowano utrzymanie dotychczasowych cen.

Wody Polskie zaznaczają, że średnia stawka za wodę i ścieki w Polsce wynosi 12 zł, co odpowiada standardom europejskim.

Jakie ceny wody w Polsce? „Musimy dbać o to, by nie doszło do wykluczeń”

„Zadaniem Wód Polskich, jako organu regulacyjnego, jest ochrona interesów odbiorcy usług przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen” – czytamy na stronach instytucji.

– Prawo do wody, która jest niezbędna do życia to podstawowe prawo człowieka. Musimy więc dbać o to, żeby w tym zakresie nie doszło do żadnych wykluczeń. Gospodarka wodno-kanalizacyjna to nie jest biznes, na którym można zarabiać i wyciągać pieniądze – podkreślił w czasie konferencji prasowej Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.