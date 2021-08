Loteria szczepionkowa. Najbliższe losowanie za kilka godzin

W loterii szczepionkowej przewidziane są losowania tygodniowe, miesięczne i losowanie główne. W każdą środę przeprowadzane są losowania tygodniowe, w których można wygrać w sumie60 nagród pieniężnych w wysokości po 50 tys. złotych oraz łącznie 720 hulajnóg elektrycznych marki Segway-Ninebot. Tym samym w cotygodniowych edycjach wygrywa 65 osób.

Za nami jedno losowanie miesięczne. Zostały jeszcze dwa: 8 września i 6 października 2021 r. W każdym można wygrać 2 x po 100 tys. zł oraz 2 samochody Toyota Corolla.

To jednak nie wszystko, bo codziennie podczas losowań natychmiastowych można otrzymać nagrody pieniężne o wartości 200 zł (przyznawane co 500. uprawnionej osobie) lub 500 zł (przyznawane co 2 tys. osobie). Pula nagród natychmiastowych jest ograniczona i wynosi ponad 14 mln zł.

Wielki finał odbędzie się 6 października. Wówczas będzie można wygrać 2 nagrody pieniężne w wysokości 1 mln zł oraz 2 samochody osobowe Toyota C-HR.

Kto może wziąć udział w loterii szczepionkowej?

Uczestnikiem loterii może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

w okresie promocyjnym zarejestrowała się do loterii oraz spełnia pozostałe wymagania opisane w regulaminie loterii.

Z udziału w loterii wyłączono pracowników kilkunastu instytucji, m.in. Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz najbliższych członków ich rodzin.

W jaki sposób można przystąpić do loterii?

zaloguj się na swoim IKP (Internetowe Konto Pacjenta) na stronie www.pacjent.gov.pl, wypełnij formularz przystąpienia do loterii, zaznacz wymagane zgody i oświadczenia, zaktualizuj numer telefonu i wyślij formularz, klikając „Weź udział” lub

zadzwoń pod bezpłatny numer Narodowego Programu Szczepień 989. Podczas rozmowy z konsultantem: wyraź chęć udziału w loterii, podaj niezbędne dane do weryfikacji w systemie (imię, nazwisko oraz numeru PESEL), zaktualizuj numer telefonu oraz potwierdź wymagane zgody i oświadczenia.

