Zalewają nas śmieci. Od 2004 ilość odpadów produkowanych przez Polaków wzrosła o 34 proc.

Polskie społeczeństwo się bogaci, co powoduje zwiększenie konsumpcji, a to prowadzi do niepokojącego trendu. Jak wynika z raportu firmy, która od 20 lat zajmuje się przetwórstwem odpadów, średnia ilość śmieci produkowanych przez Polaków w przeliczeniu na mieszkańca w latach 2004-2008 wynosiła 7 kg. W okresie 2016-2020 było to już 39 kg – informuje „Rzeczpospolita”.

Oznacza to, że statystyczny Polak od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej zwiększył produkcję śmieci z 256 do 342 kg, czyli o niemal 34 proc. Niebezpieczny trend widać także w danych Głównego Urzędu Statystycznego. Widać w nich, że przyrost nastąpił bardzo gwałtownie. Jeszcze w latach 2004-2008 był on na poziomie 2,7 proc., ale już w ostatnim zbadanym okresie, czyli latach 2016-2020, wyniósł 12,9 proc. Ekspertów najbardziej niepokoi fakt, że trend jest odwrotny do tego, który panuje w całej Unii Europejskiej. Statystyczny mieszkaniec wspólnoty w latach 2005-2019, niewiele, ale jednak zmniejszył swoją produkcję odpadów z 506 do 502 kg.

Niski poziom recyklingu

Źle jest jednak nie tylko z przyzwyczajeniami Polaków, ale także z systemem odbioru i recyklingu odpadów. Z danych Eurostatu poziom przetwarzania śmieci w Niemczech wynosi 66,7 proc., a w Polsce to tylko 34,1 proc. Oznacza to, że ponad dwie trzecie odpadów nie jest w ogóle sortowanych.

