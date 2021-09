Bezrobocie w UE spada. Polska jednym z liderów

Stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła w lipcu 2021 roku 7,6 proc., czyli spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,2 proc., a od lutego o 0,8 proc. – podał Eurostat. W państwach członkowskich bez pracy pozostawało łącznie ponad 12,3 mln osób. Dla porównania stopa bezrobocia w USA wyniosła w lipcu 5,4 proc., co przełożyło się na 8,6 mln bezrobotnych.

Bezrobocie w Polsce. Jesteśmy na czwartym miejscu

Pozytywne wiadomości nadal płyną z polskiego rynku pracy. Eurostat zauważa, że polski poziom bezrobocia wyniósł w lipcu 3,4 proc., czyli o 0,2 proc. mniej, niż czerwcu (identyczny spadek, co dla całej UE). Jest to wynik, który zanotowaliśmy również w lutym, ale później poziom bezrobocia nieco wrósł, by kwietniu wynieść najwyższy w tym roku poziom, czyli 3,9 proc. Przed Polską uplasowały się tylko Czechy (2,8 proc.), Holandia (3,1 proc.) i Malta (3,3 proc.).

Jak wynika z danych Eurostatu, w Polsce bez pracy pozostaje obecnie 586 tys. osób. To dane znacząco niższe od tych, które podaje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Wśród osób do 25. roku życia bezrobocie wyniosło w lipcu 12 proc., co przełożyło się na 120 tys. Polaków. To także poziom dużo niższy, niż dla całej UE, gdzie ten wskaźnik wynosi 16,5 proc. Najbardziej zawyżają go Grecja (37,6 proc.), Hiszpania (35,1), oraz Portugalia (23,5 proc.).

Czytaj też:

Są nowe szacunki dotyczące bezrobocia. MRPiT o piątym miesiącu ze spadkiem