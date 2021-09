Rząd wycofuje się z kontrowersyjnego projektu w sprawie niezaszczepionych? Rzecznik nie pozostawia wątpliwości

Przypomnijmy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt nowelizacji przepisów, który zakłada m.in. przenoszenie niezaszczepionych pracowników na stanowiska, na których nie będą współpracowali z innymi osobami i klientami. Gdyby takie przeniesienie nie było możliwe, pracodawca mógłby nawet wysłać niezaszczepionego pracownika na bezpłatny urlop.

Piotr Müller rozwiewa wątpliwości

Rozwiązanie to było szeroko komentowane i krytykowane m.in. przed pracodawców. Jak wskazywali choćby w rozmowie z serwisem Money.pl, jest to „niedźwiedzia przysługa dla biznesu”. – Rozwiązania zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia to próba przerzucenia całej odpowiedzialności za brak szczepień u pracowników na pracodawców. Firmy mają unieść ciężary, które powinno wziąć na swoje barki państwo – mówił wówczas Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Do sprawy odniósł się w poniedziałek 6 września rzecznik rządu Piotr Müller. Pytany w Radiu Zet o wprowadzenie wspomnianych przepisów stwierdził, że „ma pewność, iż nie będzie takiego rozwiązania”. – Ta kwestia pojawiała się w propozycjach, ale nigdy nie została zaakceptowana na posiedzeniu rządu – dodał.

Czytaj też:

Rząd planuje płatne szczepienia? Rzecznik rządu o szczegółach planu