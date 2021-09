„Patrzymy też na sprawę prymatu prawa unijnego”. Wiceszef KE o sytuacji wokół polskiego KPO

Od kilku dni trwa debata na temat tego, dlaczego polski Krajowy Plan Odbudowy nie został jeszcze przyjęty przez Komisję Europejską. Lawinę zdarzeń zapoczątkowały wypowiedzi komisarza UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloniego, który zasugerował, że opóźnienie jest spowodowane wątpliwościami wokół reform w polskim sądownictwie i wnioskiem premiera do TK o zbadanie, czy rzeczywiście prawo unijne jest nad krajowym.

– Zresztą polskie władze wiedzą, że w tej debacie, dyskusji, chodzi również o kwestie nadrzędności prawa UE i potencjalne konsekwencje tego zagadnienia dla polskiego planu odbudowy – mówił na posiedzeniu Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego Gentiloni.

Czytaj też:

UE wstrzymuje wypłatę unijnych środków dla Polski. Zbigniew Ziobro reaguje

Polski rząd dementował te doniesienia, a wiceminister Waldemar Buda, który był odpowiedzialny za stworzenie KPO, deklarował: – Procedura przyjęcia KPO nie ma związku z innymi procedurami UE. KE nie podjęła żadnej decyzji o odrzuceniu KPO lub zawieszeniu środków.

W podobnej sytuacji, co Polska, są też Węgry, które wciąż czekają na akceptację KPO. Od 2 września KE zaakceptowała plany: Irlandii, Czech (6 września) oraz Danii (2 września). Wcześniej informowano, że przyjęto plany odbudowy 18 państw, a to oznacza, według stanu na 6 sierpnia, że spośród 27 krajów członkowskich 21 ma zaakceptowane swoje plany odbudowy. Polska może liczyć na 57 mld euro z Funduszu Odbudowy na realizację planów zawartych w KPO – 34 mld euro z tej sumy to pożyczki, resztę stanowią granty.

Co z polskim KPO? Komisarz Dombrovskis: Patrzymy na sprawę prymatu prawa unijnego

O tej sprawie wypowiadał się inny z unijnych komisarzy, wiceszef Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis. Podczas konferencji prasowej powiedział, że wciąż trwa ocena polskiego Krajowego Planu Odbudowy, a podstawą tej oceny jest 11 kryteriów, które spełniać musi każdy z planów.

– Oczywiście, patrzymy też na sprawę prymatu prawa unijnego i jej potencjalne implikacje dla polskiego KPO – mówił Dombrovskis. Komisarz zastrzegał jednak, że nie może szerzej opowiadać o kulisach negocjacji z Warszawą, ponieważ wciąż trwa ocena polskiego KPO.

Czytaj też:

Urzędnik „wygadał się” w sprawie pieniędzy dla Polski? Unii zarzucono „kakofonię”