Ziobro w obronie frankowiczów. Skierował skargę nadzwyczajną

23 listopada 2007 roku dłużnicy zawarli umowę kredytu na kwotę ponad 202 tysięcy złotych indeksowanego do franków szwajcarskich. Pozwani zobowiązali się do spłaty kwoty kredytu w 360 równych ratach miesięcznych, zawierających rosnącą cześć raty kapitałowej i malejącą część raty odsetkowej. Kredyt był spłacany w złotych, przy czym zarówno rata odsetkowa, jak i kapitałowa, były obliczane w oparciu o wewnętrzny przelicznik powoda, a więc według kursu sprzedaży franka szwajcarskiego. Kredyt oprocentowany był według zmiennej stopy procentowej.

Nieregularne spłaty doprowadziły do wypowiedzenia umowy

Do 2011 roku pozwani spłacali kredyt regularnie, zgodnie z umową. Następnie z uwagi na kłopoty finansowe zaczęli spłacać go nieregularnie. Skutkowało to wypowiedzeniem przez bank, w listopadzie 2011 roku, umowy kredytu oraz wezwaniem kredytobiorców do zapłaty całej pozostałej do spłaty kwoty.

Bank skierował do Sądu Okręgowego w Radomiu pozew o zapłatę kwoty 86 tysięcy franków szwajcarskich wraz z odsetkami. Nakazem zapłaty z dnia 10 lipca 2015 roku sąd uwzględnił pozew. Na skutek wniosku banku prowadzona jest egzekucja przez komornika sądowego. Pozwani zwrócili się do sądu o przywrócenie terminu do złożenia zarzutów od nakazu zapłaty, jednak Sąd Okręgowy w Radomiu odrzucił ich zarzuty.

Sprawą zajmie się Sąd Najwyższy

Zbigniew Ziobro wniósł w tej sprawie skargę nadzwyczajną. Prokurator Generalny zarzucił zaskarżonemu orzeczeniu naruszenie zasad oraz praw człowieka określonych w konstytucji, a także rażące naruszenie prawa materialnego i procesowego.

Minister sprawiedliwości wniósł o uchylenie prawomocnego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Radomiu. Wnioskował także o wydanie przez sąd postanowienia o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania wywołanego wniesieniem skargi nadzwyczajnej, z uwagi na grożącą pozwanym niepowetowaną szkodę wynikającą z prowadzonego wobec nich postępowania egzekucyjnego.