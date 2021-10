Afera mailowa. Wyciekły dane dotyczące zakupu myśliwców F-35. Kontrakt na blisko 18 mld zł

Kolejna porcja przecieków w tak zwanej aferze mailowej. Ze skrzynek używanych przez członków rządu wyciekła korespondencja dotycząca zakupu myśliwców F-35. Polska chce kupić 32 tego typu maszyny.

Tym razem mail do Michała Dworczyka wysłał Piotr Woyke z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W wiadomości znajduje się długi na pięć i pół strony dokument pod tytułem „F-35 w Siłach Zbrojnych RP - charakterystyka, wyzwania i zagrożenia” .

W dokumencie możemy przeczytać nie tylko o specyfikacji technicznej myśliwców w ich poszczególnych konfiguracjach, ale także o budowaniu strategii negocjacyjnej.

„Paradoksalnie, przyspieszony tryb zamówienia, w powszechnym odbiorze łączony z katastrofami w Siłach Powietrznych RP osłabia naszą pozycję w negocjacjach ze USA” – czytamy w dokumencie. „Uporządkowany, wieloletni plan rozwoju lotnictwa bojowego, uwzględniający długoterminową współpracę z Lockheed Martin i innymi amerykańskimi dostawcami, może stać się jednym z filarów naszego strategicznego sojuszu z USA” – napisano także.

Polska kupi od USA myśliwce F-35

W korespondencji Michał Dworczyk dowiaduje się m.in. o tym, jak będzie wyglądało podpisanie umowy na zakup myśliwców. „Szefie, mamy już ustalenia co do piątku i F35 - będą 4 przemówienia: PAD (Prezydent Andrzej Duda - przyp. red.), PMM (Premier Mateusz Morawiecki - przyp. red.), MMB (Minister Mariusz Błaszczak - przyp. red.), amb. Mosbacher. Błaszczak podpisuje umowę w imieniu PL” - czytamy. To opis wydarzenia, które odbyło się 31 stycznia 2020 roku. Uroczystość podpisania umowy na zakup 32 wielozadaniowych myśliwców F-35 odbyła się w hangarze 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego na lotnisku Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

