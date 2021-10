Domy do 70 m2 bez pozwolenia. Senat za odrzuceniem noweli

Nowelizacja zakładała, że do zgłoszenia budowy budynków do 70 m2 inwestor będzie musiał dołączyć oświadczenie, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. W trakcie debaty senatorowie wskazywali, że w noweli brak mechanizmów zabezpieczających przed np. zbywaniem czy zakupem takich budynków, co w konsekwencji mogłoby prowadzić do powstania – za kilka lat – rynku takich obiektów.

Nowela określała maksymalny termin na wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2 na 21 dni. Wprowadzała także ograniczenia dotyczące powierzchni działki. Zakładała, że na jeden budynek ma przypadać ok. 500 m2. W przypadku, gdy planowana budowa oddziaływałaby na działki sąsiednie, stanowiące szczególnie obszary cenne pod względem środowiska i krajobrazu, wymagane byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę.

Przepisy nowelizacji dopuszczały także zmianę w zakresie dopuszczalnej powierzchni zabudowy wolno stojących parterowych budynków rekreacyjnych do okresowego wypoczynku z obecnych 35 m2 do 70 m2.

