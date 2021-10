Wielka Brytania luzuje ograniczenia. Dobra wiadomość dla polskich kierowców

Braki zaopatrzenia w sklepach i paliwa na stacjach benzynowych zmusiły brytyjski rząd do przemyślenia wprowadzonych niedawno zakazów wjazdu dla kierowców ciężarówek spoza terytorium Wielkiej Brytanii. Nowe, dostosowane do panujących realiów zasady, nieco luzują ostre przepisy.

Kierowcy spoza Wielkiej Brytanii ze zgodą na dwa tygodnie

Jak informuje BBC, nowe regulacje zakładają, że kierowcy ciężarówek spoza Wielkiej Brytanii będą mogli przebywać na terenie kraju przez okres 14 dni. Pozwoli to na wykonanie dowolnej liczby kursów. Obecnie kierowcy z Unii Europejskie mogą dokonać tylko dwóch załadunków lub rozładunków w tygodniu. Nowe, łagodniejsze regulacje mają zacząć obowiązywać dopiero w grudniu. Brytyjscy kierowcy obawiają się jednak, że może to spowodować ponowne problemy z ich zatrudnianiem. Kierowcy z niektórych krajów Unii Europejskie – w tym Polski – są dla Brytyjczyków dużą konkurencją, gdyż są tańsi.

Puste półki i limity na stacjach benzynowych

Rząd musiał jednak zareagować na problemy, które nagromadziły się ze względu na pandemię koronowirusa i Brexit. Doprowadziło to do braków zaopatrzenia w wielu sklepach, a także niedostatecznej ilości paliwa na stacjach, co zmusiło władze do nakładania limitów na jeden pojazd, a także wpłynęło na dużo wyższe ceny za litr.

Sprzedawcy wielokrotnie ostrzegali także, że w związku z nachodzącym okresem świątecznym, może być duży problem z kupieniem prezentów, gdyż np. dostawy zabawek są bardzo ograniczone.

