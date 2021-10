Poseł Mejza ma zostać wiceministrem. Na oświadczenie majątkowe zawierające miliony zł trzeba było czekać pół roku

Do tej pory 30-letni poseł Łukasz Mejza (swego czasu najmłodszy radny wojewódzki w Polsce – do sejmiku województwa lubuskiego dostał się wieku zaledwie 23 lat) pojawiał się w mediach ogólnopolskich nie ze względu na zasługi, ale raczej kontrowersje. Pierwsza dotyczyła jego sejmowej aktywności, a druga – opieszałości w złożeniu oświadczenia majątkowego, do czego zobowiązany jest każdy parlamentarzysta.

Zaskakująca aktywność posła

Mejza objął zwolniony mandat poselski po śmierci Jolanty Fedak. W marcu 2021 roku złożył ślubowanie i formalnie został posłem niezrzeszonym. Przez pierwsze pół roku wypowiadał się rzadko (na posiedzeniach Sejmu zabierał głos dwukrotnie – 6 września i 4 maja), więc gdy na początku października zaczęto spekulować, że zostanie powołany na stanowisko wiceministra, postanowił najwyraźniej zwiększyć swoją poselską aktywność, by wytrącić krytykom argument, że udziela się co najmniej skromnie. Jednego dnia złożył więc 39 interpelacji. Skorzystał przy tym z prostego triku: zawierają praktycznie takie same pytania do ministrów infrastruktury, rolnictwa i rozwoju wsi oraz funduszy i polityki regionalnej, ale dotyczą różnych miejscowości. W efekcie tego zabiegu wyraźnie „podskoczył” w rankingu aktywności poselskiej.

Co się tyczy nowego ministerstwa, w którym tekę ministra obejmie Kamil Bortniczuk, a wiceministrem sportu zostanie Łukasz Mejza, prywatnie trenujący boks: jest projekt rozporządzenia rządu ws. przekształcenia Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w dwa urzędy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w Ministerstwo Sportu.

Majątek: stan na połowę marca

Drugą kwestią, nad którą pochylały się media, było oświadczenie majątkowe Łukasza Mejzy. Choć zaprzysiężony został w marcu, to złożył je dopiero pod koniec września. Wcześniej za opieszałość został ukarany naganą. Z oświadczenia wynika, że poseł zgromadził oszczędności w wysokości 450 tys. zł, a także w walutach obcych: 1,5 tys. euro i 200 dolarów. Poseł zaznacza jednak, że podane przez niego dane są aktualne na 16.03.2021 (dzień zaprzysiężenia), tak więc nie ma bardziej aktualnych informacji o stanie jego oszczędności.

W oświadczeniu majątkowym poseł wpisał również, że posiada udziały w spółkach Vinci Sport sp. z o. o., Vinci NeoClinic sp. z o. o. oraz One Love Wrocław. W kwestii dochodów, wpisane zostało „nie dotyczy”. Łukasz Mejza prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą Future Wolves. Jak pisze, uzyskał z niej przychód wysokości 1 mln 164 tys. zł i dochód ok. 1 mln zł.

Diametralnie różne oświadczenia

„Gazeta Wyborcza” porównała wrześniowe (a dotyczące stanu na 16 marca) oświadczenie Mejzy z dokumentem, który złożył w czerwcu 2020 roku jako samorządowiec. Różnią się od siebie diametralnie – zauważa. Zniknęły pożyczki i kredyty, które w połowie 2020 roku sięgały 620 tys. zł. Kredyt studencki PKO SA – 17,1 tys. zł; kredyt Mieszkanie dla Młodych – 186,5 tys. zł; pożyczki gotówkowe PKO SA – 59 tys. zł; kredyt Eurobank – 90,7 tys. zł; kredyt Santander Bank – 29,1 tys. zł; kredyt gotówkowy Santander Bank – 27,8 tys. zł; dwie pożyczki gotówkowe od osoby fizycznej: 172,6 oraz 40 tys. zł – tak prezentowała się lista zobowiązań w czerwcu 2020 roku. W marcu był już tylko kredyt mieszkaniowy (jego wartość w ciągu 9 miesięcy spadła tylko o 5 tys., do 181 tys. zł) oraz kredyt w Eurobanku.

Jeśli chodzi o zmiany w działalności biznesowej Mejzy, to z internetowych baz KRS wynika, że od 17 lipca jest prezesem „Mejza Business Group” z kapitałem zakładowym 5 tys. zł.