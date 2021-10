Cios w rynki nabiału i mięsa? Spurek zachwycona decyzją PE, Kosiniak-Kamysz reaguje. „Zaczyna przegrywać”

Sylwia Spurek, europosłanka, która do PE dostała się z list Wiosny, a obecnie jest niezależną eurodeputowaną, jest znana ze swoich zdecydowanych poglądów na temat obrony praw zwierząt. Jest weganką, opowiada się za całkowitym zakazem reklamowania mięsa, a jej zdaniem ludzie „albo kochają zwierzęta, albo je zjadają”. Przekonywała też, że ludzie w przyszłości będą wstydzili się, że jedli nabiał.

Spurek proponowała wielokrotnie różne rozwiązania, np. „piątkę” dla branży roślinnej, by zamienniki mleka, mięsa czy jaj były objęte zerową stawką VAT. Spurek pochwaliła się w środę, że Parlament Europejski przegłosował „możliwość podwyższenia produkty niezdrowe i o dużym śladzie środowiskowym”.

Spurek o „odsyłaniu mięsa i mleka do historii”. Chodzi o rezolucję PE

„Wygląda na to, że PSL i reszta konserwatystów zaczyna przegrywać »wojnę o kotleta i rosół«. (...). Odsyłamy mięso i mleko do historii! Taką UE najbardziej lubię” – skwitowała eurodeputowana na Twitterze.

Wspomniana przez nią rezolucja, przyjęta przez PE, zawiera m.in. takie stwierdzenia: „(PE – red.) podkreśla, że ceny żywności muszą przekazywać konsumentom właściwy sygnał; wzywa do uznania, że prawdziwe ceny żywności, odzwierciedlające również rzeczywiste koszty produkcji dla rolników oraz dla środowiska i społeczeństwa”.

W innym fragmencie pada: „popiera przyznanie państwom członkowskim większej elastyczności w stosowaniu różnych stawek VAT na żywność o różnym wpływie na zdrowie i środowisko oraz umożliwienie im wyboru zerowej stawki VAT na zdrowe i zrównoważone produkty żywnościowe, takie jak owoce i warzywa, co jest już stosowane w niektórych państwach członkowskich, ale obecnie nie jest możliwe dla wszystkich, oraz wyższej stawki VAT na niezdrową żywność i żywność o dużym śladzie środowiskowym”.

Kosiniak-Kamysz odpowiada Spurek, europosłanka: Nie pozwolimy wam tego zrobić

Tweet Sylwii Spurek nie umknął liderowi PSL Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, który w ostatni weekend zapewniał, że on i jego formacja będzie bronić „schabowego”. – Nie pozwolimy na żadne radykalne skręty w prawo czy w lewo. Będziemy strażnikiem normalności. Będziemy bronić prawa do niej. Będziemy bronili prawa do wędkowania, do polowania, do rosołu z kury i schabowego – przekonywał polityk.

Nawiązując do tweeta Spurek Kosiniak-Kamysz znowu zapewnił:

„0 proc. VAT na zdrową żywność postulujemy od dawna. A ani mleka, ani kotleta, ani rosołu nie pozwolimy wam zakazać!”.

Spurek nie pozostawiła tego bez komentarza, ponieważ odpisała:

„Panie pośle, to są argumenty, którymi broniliście górnictwa. W efekcie mamy katastrofę klimatyczną, ludzie umierają przez smog, a ceny energii rosną. Nie pozwolimy Wam tego zrobić z przemysłem rolnym. Musi Pan zrozumieć, że starego rolnictwa nie da się uratować..”..

