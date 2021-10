Most Południowy na przekopie Mierzei Wiślanej zyska imię byłego posła PiS

Latem do użytku kierowców została oddana południowa przeprawa przekopu Mierzei Wiślanej. 25 października o godz. 15 dojdzie do uroczystości nadania mostowi imienia byłego posła PiS Jerzego Wilka. W wydarzeniu weźmie udział premier Mateusz Morawiecki. Obecni będą też wiceministrowie infrastruktury: Marek Gróbarczyk i Grzegorz Witkowski – poinformował portal info.elblag.pl.

Przekop Mierzei Wiślanej. Most Południowy będzie nosił imię byłego posła PiS Jerzego Wilka

Wilk to były prezydent Elbląga, który był wielki orędownikiem budowy przekopu. Polityk zmarł w maju 2021 r. po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 66 lat. Wilk był związany zawodowo z Elbląską Spółdzielnią Niewidomych ELSIN. Pełnił także funkcję Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Elbląskiej i był członkiem założycielem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Wilk od 1991 do 1994 roku był w Porozumieniu Centrum, a potem w Akcji Wyborczej Solidarność. Wilk w 2001 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Wielokrotnie był radnym. Wilk w latach 2013-2014 pełnił funkcję prezydenta Elbląga. W 2015 r. z sukcesem wystartował w wyborach do Sejmu, a cztery lata później z powodzeniem ubiegał się o reelekcję.

Jerzy Wilk zmarł w wieku 66 lat

W obecnej kadencji niższej izby parlamentu był członkiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, w której pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. W uroczystościach pogrzebowych Wilka wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki oraz parlamentarzyści.

