Kaczyński na przekopie Mierzei Wiślanej: Za rok powstanie kanał, który był marzeniem ludzi tej ziemi

W poniedziałek 25 października wicepremier pojawił się na kanale żeglugowym Mierzei Wiślanej. Jarosław Kaczyński, a także m.in. Mateusz Morawiecki, Marek Gróbarczyk, Krzysztof Sobolewski oraz bp Antoni Pacyfik Dydycz wzięli udział w uroczystości nadania Mostowi Południowemu imienia Jerzego Wilka.

Przekop Mierzei Wiślanej. Co powiedział Jarosław Kaczyński?

– Jest rzeczą dobrą i potrzebną, by utrwalać pamięć o ludziach, którzy swoim życiem udowodnili, że można uczynić wiele dla swojej ojczyzny, dla swojej ziemi. że można być aktywnym, można służyć innym – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Odszedł przedwcześnie dobry i zasłużony człowiek. Możemy utrwalić jego pamięć i to dzisiaj zostało uczynione, w miejscu szczególnie ważnym w jego życiu – dodał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński mówiąc o przekopie Mierzei Wiślanej podkreślił, że w tym miejscu powstanie kanał, który przez wiele lat był projektem i marzeniem wielu ludzi tej ziemi, także Jerzego Wilka. – To było marzenie także Jerzego Wilka. To było coś, na co czekaliśmy i co wydawało się w różnych momentach niemożliwe do zrealizowania. O to staraliśmy się, ale te starania wielokrotnie okazywały się bezskuteczne – stwierdził wicepremier.

Przekop Mierzei Wiślanej. Jerzy Wilk – kim był?

Jerzy Wilk to były prezydent Elbląga, który był wielkim orędownikiem budowy przekopu. Polityk zmarł w maju 2021 r. po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 66 lat. Wilk był związany zawodowo z Elbląską Spółdzielnią Niewidomych ELSIN. Pełnił także funkcję Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Elbląskiej i był członkiem założycielem Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Od 1991 do 1994 roku był w Porozumieniu Centrum, a potem w Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Wielokrotnie był radnym. W latach 2013-2014 pełnił funkcję prezydenta Elbląga. Od 2015 roku sprawował mandat posła z ramienia PiS.

