Inflacja znowu rośnie. Najnowsze dane GUS za październik

Główny Urząd Statystyczny pod koniec października ogłosił, że w tym miesiącu inflacja wyniosła według szybkiego szacunku 6,8 proc. (w ujęciu rok do roku). Po blisko dwóch tygodniach GUS podał nowe, pełne dane na temat wzrostu cen towarów i usług w Polsce w październiku tego roku.

GUS: Inflacja w październiku – 6,8 proc.

GUS przekazał 15 listopada, że w październiku 2021 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 6,8 proc. w porównaniu do października 2020. Oznacza to, że w ubiegłym miesiącu mieliśmy do czynienia z inflacją na poziomie 6,8 proc. W stosunku do września 2021 roku ceny wzrosły o 1,1 proc.

Rośnie inflacja. Co drożeje i co wpływa na wzrost cen?

GUS podsumował też, co miało największy wpływ na wskaźniki cen w Polsce, były to wyższe ceny (w porównaniu do poprzedniego miesiąca):

w zakresie mieszkania (więcej o 2,0 proc.),

transportu (o 2,3 proc.),

żywności (o 0,5 proc.),

odzieży i obuwia (o 3,2 proc.).

Natomiast w przypadku porównania rok do roku (październik 2020 i październik 2021) te wzrosty przedstawiają się następująco:

ceny w zakresie mieszkania (wzrost o 8,1 proc.),

transportu (o 22,1 proc.),

żywności (o 4,7 proc.).

Najbardziej – rok do roku – podrożały ceny paliw do prywatnych środków transportu, które wzrosły o 33,9 proc.

Czytaj też:

Stopy procentowe. Co to takiego? Jaki mają związek z inflacją?