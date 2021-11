Rząd boi się braku rąk do pracy, nowe przepisy dot. imigrantów coraz bliżej

Sejm 17 listopada przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw, w której zmieniono zasady zatrudniania imigrantów w Polsce. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, główne zmiany w ustawie o cudzoziemcach dotyczą usprawnienia dotychczasowych procedur w zakresie wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz wiz.

Z kolei z perspektywy polskich pracodawców kluczowe są zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce. Terminy wydłużone do 24 miesięcy

Dotychczas oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, wydawane cudzoziemcowi przez pracodawcę, pozwalało na to, by imigranci na jego podstawie pracowali przez pół roku. Nowelizacja przyjęta przez Sejm wydłuża ten okres do 24 miesięcy.

„Umożliwi (to – red.) powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń. Wprowadzone zmiany zmniejszą obciążenia po stronie pracodawców i urzędów, a także przyczynią się do zmniejszenia występujących dziś powszechnie braków kadrowych” – czytamy na stronach resortu.

Te zmiany obejmą obywateli sześciu państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy (dotąd ich też dotyczyła ta uproszczona procedura). „Wprowadzono też ułatwienie dla pracodawców polegające na wydłużeniu do 7 dni okresu na poinformowanie powiatowy urząd pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca” – opisuje MRiPS.

Specjalne uprawnienia ministra. Ma wyznaczać przedsiębiorców „strategicznych”

Resort podkreśla, że w nowelizacji zawarto inne, ważne zmiany: ułatwienia w zakresie udzielania pozwoleń na pracę i zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jeśli ci podejmą pracę w firmach, których działalność zostanie określona jako „strategiczna” dla polskiej gospodarki.

Według tego pomysłu minister właściwy ds. gospodarki (obecnie minister rozwoju i technologii) będzie mógł określić listę podmiotów, które prowadzą „działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej”. Jeżeli firma uzyska taki status, to wnioski o udzielenie zezwoleń dla cudzoziemców związanych z pracą będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 17 listopada, teraz trafiła do Senatu, który ma 30 dni na zajęcie się przepisami. Ustawa ma wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.

