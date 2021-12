Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Posłowie wprowadzili szereg zmian, nowe kryteria

Prace w Sejmie nad obydwoma projektami były ekspresowe. Dodatek osłonowy trafił do izby niższej 6 grudnia i już w czwartek 9 grudnia, po dodaniu poprawek, został przyjęty przy zaledwie trzech głosach „przeciw” (jeden z KO i dwa z Konfederacji). Z kolei przyjęta tego dnia nowelizacja ustawy o akcyzie i podatku od sprzedaży detalicznej, która ma obniżyć te daniny na pewien okres, wpłynęła do Sejmu 30 listopada. W jej przypadku także panowała spora zgoda, ponieważ był tylko jeden głos przeciwko jej uchwaleniu (posłanka Klaudia Jachira z KO).

Obydwie nowele trafią teraz do Senatu, który ma 30 dni na ich rozpatrzenie.

Sejm przyjął dodatek osłonowy, są zmiany w założeniach

Dodatek osłonowy i obniżenie akcyzy na paliwa oraz energię to elementy zapowiedzianej już jakiś czas temu tarczy antyinflacyjnej rządu, która ma być odpowiedzią na rosnące ceny w kraju.

W przypadku dodatku osłonowego na ostatniej prostej prac w Sejmie złożono poprawkę, która zakłada, że będzie miał większy budżet. Na dodatek osłonowy wydane zostanie nie 4,1 mld zł, a 4,7 mld zł. Zmienią się też pewne kryteria dotyczące osób, które będą mogły korzystać z tego dodatku. Rząd prezentował go jako ofertę dla wszystkich, którzy zmieszczą się w pewnych widełkach dochodu na osobę w gospodarstwie domowym.

Kto może otrzymać dodatek osłonowy? Nowe zasady po poprawkach

To uległo pewnej zmianie, ponieważ będą wyróżnione dwie grupy z innymi dopłatami. Nadal uprawnione do dodatku osłonowego będą rodziny, w których dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi mniej niż 1500 zł (lub 2100 zł – limit dla jednoosobowych gospodarstw domowych).

Inne są natomiast wysokości dopłat w zależności od tego, czy dane gospodarstwo domowe wykorzystuje węgiel do ogrzewania.

Osoby, które wykorzystują węgiel do ogrzewania domu, będą mogły liczyć na dodatek w wysokości:

500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

750 zł dla gospodarstwa domowego 2-3-osobowego,

1062,50 zł dla gospodarstwa od 4 do 5 osób,

1437,50 zł dla gospodarstwo domowych, w których jest sześć osób i więcej.

Z kolei gospodarstwa domowe, w których nie wykorzystuje się węgla do ogrzewania, mogą liczyć na świadczenia w takich wysokościach:

400 zł – gospodarstwo jednoosobowe,

600 zł – gospodarstwo 2-3-osobowe,

850 zł – gospodarstwo 4-5-osobowe,

1150 zł – gospodarstwo składające się z sześciu osób lub więcej.

Według szacunków, które podawało Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dodatek osłonowy trafi około 6,8 mln gospodarstw domowych. Dodatek osłonowy przysługiwać ma za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i ma być wypłacany dwa razy do roku. tj. pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r.

