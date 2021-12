Dodatek osłonowy 2021 – wniosek, dla kogo, kwoty. Sprawdzamy, co już wiadomo

Dodatek osłonowy ma coraz mniej tajemnic. O szczegółach opowiedziała we wtorek Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Jeszcze więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie gov.pl, gdzie dokładnie opisano progi dochodowe, jakie należy spełnić, aby otrzymać wsparcie finansowe.

Dla kogo dodatek osłonowy 2021? Kwota zależna od liczby osób

Zgodnie z najnowszymi informacjami wysokość dodatku osłonowego będzie uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym, a także od wysokości dochodów na członka rodziny. „Skorzysta z niego nawet 6,8 mln gospodarstw domowych. Dodatek będzie wypłacany w dwóch ratach i będzie to 400-1437,5 zł w zależności od liczebności rodziny” – czytamy na stronie rządu. Dla kogo dodatek osłonowy? Otrzymają go wszystkie gospodarstwa domowe, które spełnią warunek dochodowy.

Wysokość dodatku osłonowego 2021 i kryterium dochodowe:

dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;

dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Wyższa kwota dodatku osłonowego będzie przysługiwała rodzinom, które ogrzewają domy i mieszkania węglem:

dopłata 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie

dopłata 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie

dopłata 1062,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie

dopłata 1437,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Dodatek osłonowy zostanie wypłacony również osobom, które przekroczą próg dochodowy na członka rodziny. W takich przypadkach zostanie on przyznany zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Dodatek osłonowy 2021. Wniosek złożysz w urzędzie gminy

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby, która stara się o dofinansowanie. Nasz wniosek rozpatrzy burmistrz, wójt lub prezydent miasta. Ten organ będzie odpowiedzialny również za wypłatę świadczenia.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego najprawdopodobniej będzie można składać od stycznia 2022 roku do 31 października 2022 roku. Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Wiadomo też, że wypłata dodatku osłonowego będzie odbywać się w dwóch ratach.

Powyższe przepisy teoretycznie mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ ustawa dotycząca dodatku osłonowego nie została jeszcze podpisana przez prezydenta. Zdaniem minister Marleny Maląg podpis zostanie złożony jeszcze w tym roku. – W zeszłym tygodniu ustawę przyjął Sejm i trafiła do Senatu. Przewidujemy, że zostanie podpisana przez prezydenta jeszcze w tym roku – podkreślała minister w rozmowie z Polskim Radiem.

