Dodatek osłonowy 2022 – dla kogo, wniosek, kiedy wypłaty. Wyjaśniamy wszystkie szczegóły

We wtorek 28 grudnia zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami polityków prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której miliony osób w całym kraju otrzymają wsparcie finansowe. Dodatek osłonowy, który zostanie wypłacony w 2022 roku, ma być częściową rekompensatą podwyżek cen gazu i prądu, które czekają nas po nowym roku.

Dla kogo dodatek osłonowy 2022? Wszystko zależy od dochodów

Zgodnie z treścią ustawy, wysokość dodatku osłonowego będzie uzależniona od trzech czynników – liczby osób w gospodarstwie domowym, wysokości dochodów na członka rodziny i rodzaju stosowanego opału. „Oznacza to wsparcie w wysokości ponad 4 mld zł dla blisko 7 milionów gospodarstw domowych w Polsce. Dodatek osłonowy wraz z obniżkami podatku VAT oraz akcyzy na paliwo, gaz i energię, jest elementem tarczy antyinflacyjnej i realnym wsparciem dla obywateli” – czytamy na stronie rządowej.

Wysokość dodatku osłonowego 2022 i kryterium dochodowe:

dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,

dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Nieco wyższy dodatek osłonowy otrzymają osoby, które ogrzewają domy węglem:

dopłata 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,

dopłata 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1062,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1437,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Jeżeli przekraczasz progi dochodowe, nadal będziesz mógł starać się o uzyskanie dodatku osłonowego. Świadczenie to będzie przyznawane zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Świadczenie nie będzie wypłacane dopiero w momencie, kiedy po uwzględnieniu przekroczenia, do wypłaty pozostanie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy 2022. Wniosek złożysz w urzędzie gminy

Zgodnie z treścią ustawy, organem odpowiedzialnym za przyznawanie dodatku osłonowego będzie urząd gminy odpowiedni dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.

To właśnie w urzędzie gminy trzeba będzie złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego. Trzeba będzie to zrobić do 31 stycznia 2022 roku lub 31 października 2022 roku. Osoby, które złożą dokumenty do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona do 31 marca 2022 roku, druga do 2 grudnia 2022 roku. Ci, którzy złożą wniosek do końca października, cały dodatek otrzymają w jednej racie w terminie do 2 grudnia.

