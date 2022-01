Dodatek osłonowy 2022 – dla kogo, wniosek (wzór), kiedy wypłaty. Sprawdzamy szczegóły

Dodatek osłonowy 2022 jest jednym z punktów tarczy antyinflacyjnej. W ten sposób politycy chcą częściowo zrekompensować Polakom rosnące ceny prądu i żywności. Jednak żeby skorzystać ze wsparcia, trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe.

Dodatek osłonowy 2022. Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami jeszcze przed Nowym Rokiem prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, na mocy której Polacy otrzymają kolejne wsparcie finansowe. Z szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że z dodatku osłonowego będzie mogło skorzystać blisko 7 mln gospodarstw domowych.

„Aby zrekompensować wzrost kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadziliśmy dodatek osłonowy. Jest to realne wsparcie dla obywateli, na które przeznaczone zostaną ponad 4 mld zł” – przekazała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Ustawa została podpisana 28 grudnia, jednak jej publikacja w dzienniku Ustaw Miała Miejsce 3 stycznia. Tego samego dnia światło dzienne ujrzało rozporządzenie minister klimatu i środowiska, w którym znaleźć można wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego.

Dla kogo dodatek osłonowy 2022? Wysokość świadczenia uzależniona od kilku czynników

Zgodnie z treścią ustawy wysokość dodatku osłonowego będzie wynosić od 400 do nawet 1437,50 zł. To, jak duże wsparcie otrzymają poszczególne gospodarstwa domowe, będzie zależało od kilku czynników. Najważniejszym będzie miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego. W przypadku gospodarstw jednoosobowych nie może on przekroczyć 2100 zł miesięcznie. W pozostałych przypadkach będzie to 1500 zł.

Wysokość przyznanego świadczenia będzie zależała również od liczby osób w gospodarstwie domowym. Czym więcej członków, tym wyższe wsparcie. Więcej pieniędzy otrzymają również osoby, które ogrzewają mieszkania węglem.

Dodatek osłonowy 2022 – tabela

dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,

dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Dodatek osłonowy 2022 – tabela dla osób ogrzewających dom węglem:

dopłata 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie,

dopłata 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1062,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie,

dopłata 1437,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Jeżeli nie spełniasz kryteriów dochodowych, nadal możesz otrzymać dodatek osłonowy. Będzie on bowiem przyznawany zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Wysokość świadczenia zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Dodatek osłonowy nie zostanie wypłacony dopiero w momencie, kiedy po uwzględnieniu przekroczenia do wypłaty pozostanie mniej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy 2022. Wniosek złożysz w urzędzie gminy [WZÓR]

Wnioski o dodatek osłonowy należy składać w urzędzie gminy odpowiednim dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Dodatek będzie wypłacany przez urzędy gminy, które dostaną na ten cel dotacje z budżetu państwa.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego należy złożyć do końca stycznia 2022 roku, lub do ostatniego dnia października 2022 roku. Od daty złożenia dokumentów będzie zależało, kiedy będzie możliwa wypłata świadczenia.

W rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska opublikowanym w poniedziałek 3 stycznia znaleźć można wzór wniosku o przyznanie dodatku osłonowego. Wzór dokumentu znajdziesz, klikając galerię dostępną na górze strony.

Dodatek osłonowy 2022. Kiedy wypłaty?

„Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to ogromne wsparcie jak najszybciej trafiło do budżetów polskich gospodarstw domowych” – zaznaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Jednak to od osób składających wnioski w dużej mierze będzie zależeć, kiedy otrzyma pieniądze.

Wszystkie osoby, które złożą wniosek o przyznanie dodatku osłonowego do 31 stycznia 2022 roku, świadczenie otrzymają w dwóch ratach. Wypłata pierwszej nastąpi do 31 marca 2022 roku, a drugiej do 2 grudnia 2022 roku.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony po 31 stycznia, wówczas świadczenie zostanie wypłacone w całości. Jednak w tym przypadku na przelew trzeba będzie poczekać nawet do 2 grudnia.

Wszystkie samorządy, które mają wątpliwości związane z dodatkiem osłonowym, będą mogły skorzystać z infolinii dostępnej pod numerem +48 22 369 14 44. Pomoc będzie udzielana w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 16:00.

