Dni wolne od pracy 2022. Kiedy Wielkanoc 2022 i Boże Ciało? Podpowiadamy, jak zapanować urlop

Zgodnie z polskim prawem, w kalendarzu jest 13 dni wolnych od pracy. Każdy z nich to tzw. czerwona kartka w kalendarzu. Zamknięte są wtedy urzędy, banki, szkoły, a także sklepy, ponieważ każde ze świąt objęte jest zakazem handlu.

Dni wolne od pracy 2022. Dwa z nich już za nami

Rok ledwie się rozpoczął, a my mamy już za sobą dwa z trzynastu dni wolnych od pracy. Pierwszy z nich miał miejsce 1 stycznia. Ponieważ Nowy Rok przypadał w sobotę, to pracownikom etatowym należał się za niego dzień wolny w innym terminie.

Wiele firm i zakładów podjęło decyzję, że dniem wolnym za Nowy Rok będzie 7 stycznia. Ci, którzy dokonali takiego wyboru, mogli cieszyć się pierwszym długim weekendem w tym roku. Zgodnie z prawem dniem wolnym od pracy jest 6 stycznia, czyli Święto Trzech Króli, które w 2022 roku przypadało w czwarte. Biorąc wolne 7 stycznia, można było odpoczywać aż przez cztery dni z rzędu.

Wielkanoc 2022, a zaraz majówka, czyli kolejne dni wolne od pracy

Po styczniowym odpoczynku na kolejne dni wolne od pracy przyjdzie nam trochę zaczekać. Zgodnie z kalendarzem, najbliższą okazją do odpoczynku będzie Wielkanoc 2022, a ta przypada w tym roku dokładnie 17 kwietnia. Wielkanoc to oczywiście niedziela, ale dniem wolnym będzie również Poniedziałek Wielkanocny przypadający 18 kwietnia. W połączeniu z weekendem daje to trzy dnie wolne z rzędu.

Majówka 2022 może rozczarować. I nie chodzi tu o pogodę, której jeszcze nie znamy, a o termin. 1 maja, czyli Święto Pracy przypada w niedzielę. Kolejnym dniem wolnym jest Święto Konstytucji 3 maja, które przypada we wtorek. Ci, którzy chcą odpoczywać przez 4 dni z rzędu, powinni zatem wziąć urlop 2 maja, ponieważ Święto Flagi nie jest dniem wolnym od pracy.

Boże Ciało 2022 i Dzień Wojska Polskiego

Po majówce kolejna okazja na długi weekend to Boże Ciało. Jest to święto ruchome i w każdym roku przypada w innym terminie. Boże Ciało 2022 będzie miało miejsce 16 czerwca. Zgodnie z tradycją będzie to czwartek, więc biorąc urlop w piątek 17 czerwca, można cieszyć się czterema dniami wolnymi z rzędu. W czerwcu dniem wolnym są również tzw. Zielone Świątki, jednak to święto zawsze przypada w niedzielę, która dla większości pracowników i tak jest dniem wolnym od pracy. Zielone Świątki 2022 będą miały miejsce 5 czerwca.

Po Bożym Ciele kolejna okazja do dłuższego odpoczynku przydarzy się dopiero w sierpniu. 15 sierpnia w całym kraju obchodzony jest Dzień Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 2022 roku będzie to poniedziałek, więc znaczna część pracowników będzie odpoczywać przez trzy dni z rzędu.

Wszystkich Świętych, 11 listopada i Boże Narodzenie

Ostatnia szansa na wydłużenie sobie weekendu pojawi się na przełomie października i listopada. Dniem wolnym od pracy jest wówczas Wszystkich Świętych przypadające 1 listopada. W 2022 roku będzie to wtorek, więc biorąc wolne w poniedziałek 31 października, będziemy cieszyć się odpoczynkiem przez cztery kolejne dni. Dniem wolnym od pracy będzie również 11 listopada, który w 2022 roku przypada w piątek.

Na ostatnie dwa dni wolne przyjdzie nam czekać aż do grudnia. Zgodnie z przepisami i tradycją do pracy nie pójdziemy 25 i 26 grudnia. W 2022 roku będzie to niedziela i poniedziałek.

