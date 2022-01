Rząd wprowadza częściowy obowiązek pracy zdalnej. Niedzielski apeluje do pracodawców

Musimy wracać do ścisłego przestrzegania reżimów sanitarnych – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział, że niebawem rząd wprowadzi rozporządzenie, które nakaże pracę zdalną w administracji publicznej.

– Chciałbym zaapelować do wszystkich pracodawców w Polsce, aby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, praca zdalna znowu stała się standardem. Jeśli nie ograniczymy mobilności, to tak duże wzrosty staną się standardem. Nasza służba zdrowia jest w stanie obsłużyć 40 tys. pacjentów. Jeśli przekroczymy tę granicę, to mogą zacząć się kolejki – powiedział minister.

– Rozporządzenie będzie jeszcze dziś gotowe, ale musi przejść jeszcze kwestie proceduralne. jeśli chodzi o pracodawców, to jest to apel. Wszelkie inne kroki wymagałyby zmiany ustawy. Zwracam się jednak z prośbą, aby bezpieczne środowisko pracy tworzyć – dodał minister.

Nagły wzrost zakażeń koronawirusem

Minister zwołał konferencję prasową, na której przekazał, że 19 stycznia odnotowano ponad 30 tysięcy nowych przypadków zachorowania na COVID-19. Szef resortu zapowiedział, że jeżeli trendy się utrzymają, to możemy się w przyszłym tygodniu spodziewać ponad 50 tys. zakażeń koronawirusem dziennie.

W związku z tym szef resortu zdrowia poinformował, że rząd wyda rozporządzenie, które wprowadzi obowiązek pracy zdalnej w administracji publicznej. Adam Niedzielski zaapelował także do pracodawców, aby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, również zastosowali się do podobnych regulacji.

