Rząd dofinansuje odpoczynek żołnierzom, którzy służyli na granicy. Minister poinformował o warunkach

Żołnierze, którzy przez co najmniej 60 dni pełnili służbę na granicy polsko-białoruskiej, otrzymają ministerialne dofinansowanie do odpoczynku w ośrodkach należących do Agencji Mienia Wojskowego. W czwartek poinformował o tym Mariusz Błaszczak.

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował w czwartek na Twitterze, że w nietypowy sposób nagrodzi żołnierzy pilnujących granicy polsko-białoruskiej. Minister obrony postanowił nagrodzić żołnierzy z granicy „Zdecydowałem, że żołnierzom, którzy tam służyli przez co najmniej 60 dni MON dofinansuje pobyt w ośrodkach wypoczynkowych należących do Agencji Mienia Wojskowego" – napisał szef MON. twitter AMW dysponuje ośrodkami wypoczynkowymi w różnych miejscach Polski. Wiele z nich jest otwartych również dla gości z zewnątrz, którzy płacą pełną cenę za pobyt. Dzień wcześniej na konferencji prasowej poinformował, że w Siłach Zbrojnych RP służy 113 500 żołnierzy wojsk operacyjnych służy. Zapowiedział, że liczba żołnierzy będzie się zwiększać po uchwaleniu ustawy o obronie ojczyzny.

