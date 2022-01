Tarcza antyinflacyjna 2.0. Piotr Müller: Decydujemy się na kolejną obniżkę podatków

Rzecznik rządu część konferencji prasowej poświęcił wysokiej inflacji i wspomniał o czynnikach, które ją generują. Piotr Müller wymienił w tym kontekście politykę gazową Rosji, ale także „źle skrojoną politykę klimatyczną Unii Europejskiej”. Polityk zaznaczył jednocześnie, że inflacja w wielu miejscach na świecie ma obecnie „rekordowy wymiar”. – Jutro wejdą w życie przepisy drugiej odsłony tarczy antyinflacyjnej. To oznacza, że decydujemy się na kolejną obniżkę podatków po to, aby ceny chociażby benzyny, innych towarów zmalały – powiedział rzecznik rządu.

Tarcza antyinflacyjna 2.0. Piotr Müller o szczegółach

– Kilka ważnych elementów wejdzie od 1 lutego w życie. Jest to między innymi obniżka VAT-u na paliwa z 23 do 8 proc., co oznacza, że będzie to kilkadziesiąt groszy mniej na litrze paliwa, widoczne już od jutra. To również obniżenie VAT-u z 5 proc. do 0 na podstawowe produkty żywnościowe. To również obniżenie VAT-u na gaz z 8 do 0 proc., na ciepło obniżenie do 5 proc. i na nawozy z 8 do 0 proc. – wymieniał rzecznik rządu. – Te wszystkie działania mają spowodować, ze inflacja zmniejszy swoje tempo, że wzrost cen będzie zahamowany – podsumował.

Zapowiedź wdrożenia Tarczy antyinflacyjnej 2.0. pojawiła się już w pierwszej połowie stycznia. – Inflacja jest zjawiskiem, które zostało spowodowane zjawiskami zewnętrznymi, ale to my odczuwamy jej efekty. Widziałem opracowanie, które mówi, że 80 proc. wpływu na ceny mają czynniki energetyczne, czyli rosyjskie manipulacje gazowe i nieodpowiedzialna, dogmatyczna polityka Unii Europejskiej. Trzecią przyczyną jest wychodzenie z pandemii, czyli przyspieszone odtwarzanie łańcuchów dostaw – tłumaczył wówczas premier Mateusz Morawiecki.

