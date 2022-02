Spór o Turów zakończony. „Umowa jest bardzo podobna do tej z 30 września”

Po kilku miesiącach zakończył się polsko-czeski spór o kopalnię Turów. „Premier Mateusz Morawiecki i premier Czech Petr Fiala podpisali umowę między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów” – poinformowała Kancelaria Premiera na Twitterze.

Hetman Kraju Libereckiego (odpowiednik wojewody) stwierdził, że treść umowy podpisanej 2 lutego jest bardzo podobna do tej, którą zawarto 30 września. – Myślę, że po prostu premier Petr Fiala bardziej chciał się dogadać. Ten spór wpływał negatywnie na relacje polsko-czeskie. My chcieliśmy problem rozwiązać od samego początku – tłumaczył Martin Puta. Pytany o złożoną do TSUE skargę stwierdził, że jest to dla Czech rodzaj gwarancji, że PGE będzie dotrzymywać umów”.

Jak przebiegały negocjacje ws. Turowa?

Głos zabrała także Anna Moskwa. To właśnie minister środowiska odpowiadała za prowadzenie negocjacji ze stroną czeską. – Najważniejsze jest to, że nowy premier Czech chciał się z nami dogadać. To są dwie zupełnie różne kultury negocjacyjne- powiedziała pytana o przebieg rozmów z Czechami.

– Polska oferta zawiera konkretne kwoty, które zostaną przeznaczone na realizację projektów w Kraju Libereckim. Przedstawiliśmy w niej również propozycję naszych zobowiązań do wzmocnienia monitorowania środowiskowego funkcjonowania KWB Turów. Zaoferowaliśmy też zacieśnienie współpracy właściwych służb obydwu państw w tym zakresie oraz ustalenie ścieżki działania w przypadku stwierdzenia przekroczeń obowiązujących norm – tłumaczyła w rozmowie z dziennikarzami.

Spór o Turów. Co zakłada porozumienie?

Potwierdziły się też informacje o tym, że w zamian za wycofanie skargi do TSUE, Polska wypłaci stronie czeskiej w sumie nawet 45 milionów euro. 10 milionów euro ma pochodzić z budżetu Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej, która zarządza Elektrownią Turów. Jeśli Czesi wycofają skargę, to kary nałożony przez TSUE nie zostaną jednak anulowane. Wstrzymane zostanie jednak naliczanie 500 tys. euro za każdy kolejny dzień działania kopalni węgla brunatnego. Obecnie rachunek naliczony za Turów to już 308 mln złotych.

