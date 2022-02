Wyjątkowa zgodność w Radzie Polityki Pieniężnej. Znamy wyniki głosowania w sprawie stóp procentowych

Niemal niespotykana zgodność wśród członków Rady Polityki Pieniężnej. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowano wyniki głosowania członków rady w sprawie poziomu stóp procentowych. Chodzi o głosowanie, które odbyło się 8 grudnia.

Rada Polityki Pieniężnej jednogłośnie za podniesieniem stóp procentowych

Na początku grudnia Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się trzeci raz z rzędu podnieść stopy procentowe. Działania antyinflacyjne rady zostały tym razem przyjęte jednogłośnie. Jak czytamy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za podwyższeniem stopy referencyjnej o 25 punktów bazowych zagłosowali: prezes Adam Glapiński, Grażyna Ancyparowicz, Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt, Cezary Kochalski, Jerzy Kropiwnicki, Eryk Łon, Rafał Sura, Kamil Zubelewicz i Jerzy Żyżyński.

Nadchodzą kolejne podwyżki

Zgodnie z tym, co mówią eksperci, a w tym także duża część członków Rady Polityki Pieniężnej, podczas spotkania, które odbędzie się we wtorek 8 lutego, należy spodziewać się kolejnego zaostrzenia polityki pieniężnej. Bardziej jastrzębio nastawieni członkowie mówią nawet o dość ostrej reakcji.

RPP podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5 proc. z 0,1 proc. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25 proc., w grudniu – do 1,75 proc., zaś w styczniu 2022 r. – do 2,25 proc. Wszystko to w czasie, gdy wokół Rady Polityki Pieniężnej toczy się duże zamieszanie wynikające z kończących się kadencji poszczególnych jej członków. Szczególnie nerwowo jest w sprawie sejmowych kandydatów do RPP.

