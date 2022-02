Spór o Turów zakończony. TSUE wykreśla sprawę z rejestru

„Rządy Czech i Polski poinformowały w piątek Trybunał o zawarciu ugody w sprawie kopalni Turów. W takich przypadkach regulamin stanowi, że prezes Trybunału postanawia o wykreśleniu sprawy z rejestru” – brzmi komunikat Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który cytuje PAP.

Koniec sporu o Turów. Czechy wycofały skargę na polski rząd

Jest to oficjalny koniec sporu, który rozpoczął się po tym, jak Czechy zaskarżyły funkcjonowanie kopalni w Turowie do TSUE, domagając się zaprzestania działalności kopalni. Po wielu miesiącach negocjacji, które nie przynosiły rezultatu, w końcu strony doszły do porozumienia. Jego efektem jest wypłacenie przez polski rząd 35 milionów euro odszkodowania, a także 10 milionów euro z budżetu fundacji Polskiej Grupy Energetycznej.

Po tym jak doszło do uzgodnienia kwot, Polska przelała na czeskie konto wspomniane środki, co skutkowało wycofaniem przez Czechy skargi na Polskę. W piątek po godz. 10:00 Polska Agencja Informacyjna przekazała najnowsze informacje w sprawie, przytaczając wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego. – Republika Czeska wycofała swoją skargę do instancji europejskich w sprawie Turowa – poinformował szef polskiego rządu.

Oświadczenie ze strony czeskiej nadeszło chwilę przed godz. 16:00. Jak poinformowała agencja informacyjna CTK, minister środowiska Anna Hubáčková potwierdziła, że Czesi otrzymali uzgodnioną kwotę.

