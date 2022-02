Rolnicy zablokują drogi w co najmniej 44 miejscowościach. Minister rolnictwa komentuje

– Nie pojadę do rolników. Spotykam się z rolnikami, również z liderem Agrounii. Skrzyżowanie i ulica to nie są miejsca do prowadzenia rozmów. Robimy wszystko dla rolników wszystko, co w naszej mocy – powiedział na antenie Radia Zet wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Blokady w co najmniej 44 miejscowościach w całej Polsce zapowiedział kilka dni temu lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Zarzuca rządowi brak dobrej woli w sprawie polskiej wsi. "Rząd nie radzi sobie z obecną sytuacją” – powiedział na poniedziałkowej konferencji Kołodziejczak.

Lider Agrounii pisze o bankructwach rolników



We wpisie w mediach społecznościowych Agrounia wyjaśnia, że jednym z postulatów będzie zadłużenie polskiej wsi, które zdaniem rolników jest tematem tabu.

„To właśnie wpadanie w spirale zadłużenia powoduje, że rolnicy kończą z produkcją żywności lub nie mają możliwości się rozwijać. Niestabilny rynek, dyktowanie cen przez supermarkety, choroby zwierząt w tym ptasia grypa i ASF, klęski żywiołowe takie jak gradobicie czy ulewy powodują, że często rolnicy którzy zainwestowali popadają w tarapaty. I to nie z własnej winy” – wylicza organizacja na Facebooku.

Jednym z postulatów Agrounii jest zbudowanie strukturalnego modelu oddłużania gospodarstw.

Rząd czeka na decyzję KE w sprawie dopłat do nawozów



Minister rolnictwa zapewnił w Radiu Zet, że regularnie spotyka się z rolnikami, odbył także dwie długie rozmowy z Michałem Kołodziejczakiem. Przyznał, że rozumie zdenerwowanie rolników na wysokie ceny nawozów, ale rząd zrobił co w jego mocy, by złagodzić skutki wysokich cen.

– Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o zgodę na wypłatę dopłat na nawozy. Gdy tylko będzie zgoda, zastosujemy dopłaty, ale w jej braku nie, bo za rok czy dwa rolnicy musieliby zwracać te dopłaty z odsetkami – powiedział Kowalczyk.

Pytany o to, kiedy można spodziewać się decyzji, wyraził nadzieję, że to kwestia kilku tygodni, „ale jesteśmy przyzwyczajeni, że Komisja nie działa szybko”, dodał.

Jeżeli akcja protestacyjna nie przyniesie oczekiwanego przez rolników rezultatu, to Agrounia zapowiada protest w Warszawie. Wstępna data to 23 lutego.

Gdzie odbędą się protesty rolników 9 lutego?

WOJ. POMORSKIE

Blokada

GDZIE: Rychnowy DK 22 między Człuchowem a Chojnicami







Przejazd traktorów

GDZIE: DK22 Zblewo- Starogard Gdański





WOJ. MAŁOPOLSKIE

Przejazd traktorów

GDZIE: Niepołomice- Igołomia Wawrzeńczyce- Nowe Brzesko- Koszyce- Brzesko- Bochnia-Kłaj- Niepołomice (DK 75, 964, 75, 75, 79, 79, 79, 768, 94,94, 75)





WOJ. WIELKOPOLSKIE (12)

Pikieta

GDZIE: Września





Przejazd traktorów

GDZIE: Koszuty DK 11 – przejazd z Koszut do centrum Środy Wielkopolskiej

Blokada ronda

GDZIE: DK 11 blokada ronda wjazd S11, S8

O KTÓREJ: 9:00



Przejazd traktorów

GDZIE: DK 11; 22 na odcinku Jastrowie – Podgaje

Przejazd traktorów

GDZIE: Skalmierzyce



Przejazd traktorów

GDZIE: DK 10 z Kosztowa – Piła



Przejazd traktorów:

GDZIE: trasa Gostyń w kierunku Leszna DK 12



Przejazd traktorów

GDZIE: trasa Lubin – Kościan

Przejazd traktorów

GDZIE: DK 5



Przejazd traktorów

GDZIE: trasa Czacz – Kościan





Przejazd traktorów

GDZIE: Karolinki – Rawicz

Pełna lista znajduje się w linku poniżej.

