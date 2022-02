Fatalne prognozy dla Polski: możemy mieć najwyższą inflację w całej Unii

Komisja Europejska prognozuje, że w 2022 roku inflacja w Polsce wyniesie 6,8 proc. To najwięcej spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej – informuje PAP.

Poprzedni rok Polska zakończyła z inflacją zbliżającą się do 9 proc. – to najgorszy wynik w XXI wieku. Prezes NBP Adam Glapiński prognozuje, że szczyt inflacji będzie w połowie roku, ale niektórzy ekonomiści są zdania, że nastąpi to już w najbliższych dwóch miesiącach.

GUS nie podał jeszcze danych o inflacji w styczniu – powinny być znane 15 lutego.

