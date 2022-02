RMF FM: Nowy minister finansów jeszcze w tym tygodniu

Premier Mateusz Morawiecki może pełnić funkcję ministra finansów tylko do końca tygodnia. Jak informuje Krzysztof Berenda z RMF FM, nowy kandydat lub kandydatka ma zostać przedstawiony jeszcze w tym tygodniu.

Gertruda Uścińska nowym ministrem finansów?

We wtorek jako pierwsi informowaliśmy o tym, że jedną z najpoważniejszych kandydatek na przejęcie stanowiska po Tadeuszu Kościńskim jest prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Propozycję miał jej złożyć osobiście premier Mateusz Morawiecki. – Czekamy na jej decyzję. Stawiamy na kobietę ministra – mówił nam człowiek z otoczenia szefa rządu. Sama zainteresowana skomentowała sprawę krótko. W odpowiedzi na pytanie skierowane przez dziennikarzy Rzeczpospolitej odparła: Nie potwierdzam i nie zaprzeczam. Jej kandydaturę popiera nawet ustępujący minister.

Od tamtej pory przewinęło się jeszcze kilka nazwisk potencjalnych kandydatów. „Propozycja objęcia ministerstwa finansów przez Gertrudę Uścińską ma być sygnałem, że w rządzie ma się zwiększyć liczba kobiet. – Chcemy, żeby było więcej kobiet na istotnych stanowiskach w naszym gabinecie. Jeśli Uścińska zgodzi się objąć tekę ministra, to może być początek zmian w tym kierunku. Jeśli nie, to i tak będziemy chcieli, by kobieta została ministrem finansów – mówi doradca premiera. W składzie rządu Mateusza Morawieckiego są obecnie tylko dwie kobiety, minister rodziny i polityki społecznej, Marlena Maląg i minister klimatu i środowiska Anna Moskwa” - pisała we wtorek Joanna Miziołek.

