Obostrzenia 2022. Co z limitami w sklepach, hotelach i lokalach gastronomicznych?

Jeszcze do końca lutego w Polsce będzie obowiązywał szereg obostrzeń. W sklepach i galeriach handlowych obowiązuje limit maksymalnie jednej osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni.

Restrykcje odczuwają również lokale gastronomiczne. W ich przypadku limit zajętych miejsc został ograniczony do zaledwie 30 proc. Rygorystyczne są również zasady dotyczące zgromadzeń, a także imprez rodzinnych takich jak komunie, czy wesela, w których udział może brać maksymalnie 100 osób.

Oczywiście do limitów osób, o których mowa w obowiązującym rozporządzeniu nie są wliczane osoby zaszczepione. Wyjątkami są również obywatele, którzy chorowali na COVID-19 i posiadają status ozdrowieńców.

Obostrzenia 2022. Wielkie zmiany od 1 marca

Do ogromnej zmiany w kwestii obostrzeń dojdzie już we wtorek 1 marca. – Ograniczamy wszystkie te obostrzenia, które do dzisiaj obowiązywały – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas środowej konferencji prasowej.

Oznacza to, że już za tydzień będziemy mogli zapomnieć o wszelkich limitach w sklepach, czy podczas imprez rodzinnych. Nie będziemy również musieli martwić się, czy wystarczy dla nas miejsca w restauracji, ponieważ te ponownie będą mogły wykorzystać 100 proc. przygotowanych miejsc.

Ze zmian zadowolone będą również hotele. Od wtorku będą mogły ponownie udostępnić klientom 100 proc. miejsc. To ważne, ponieważ zbliża się jeden z intensywniejszych okresów turystycznych. Polacy najpierw będą podróżować z okazji Wielkanocy (17 kwietnia), a później przy okazji majówki.

Od 1 marca pozostają tylko trzy rodzaje obostrzeń

Już za tydzień zapomnimy również o limitach w miejscach kultury, takich jak muzea, teatry, czy kina. Niestety nadal będziemy musieli pamiętać o zabieraniu ze sobą maseczek. Obowiązek zasłaniania ust i nosa został utrzymany w przestrzeniach zamkniętych.

Oprócz maseczek utrzymane zostały obostrzenia dotyczące:

obowiązkowej kwarantanny dla osób wracających zza granicy, z której zwolnione są osoby posiadające certyfikat covidowy



konieczności odbycia 7-dniowej izolacji po otrzymaniu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa; współdomownicy osoby zakażonej automatycznie są obejmowani 7-dniową kwarantanną, z której osoby zaszczepione zostaną zwolnione po otrzymaniu negatywnego wyniku testu na COVID-19

