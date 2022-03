Przewodnicząca KE: Musimy się uniezależnić od rosyjskiego gazu, węgla i ropy naftowej

Wojna na Ukrainie pokazała mocniej, niż kiedykolwiek wcześniej, że Unia Europejska nie może być zależna od węgla, gazu i ropy naftowej z Rosji. Zauważają to już nie tylko władze poszczególnych państw członkowskich, ale także najwyżsi urzędnicy całej wspólnoty.

– Pracujemy nad tym, aby zdywersyfikować naszą produkcję energii. Zwiększamy także dostawy skroplonego gazu LNG, aby zagwarantować, że mamy go wystarczająco przez okres grzewczy – powiedziała Ursula Von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, podczas wizyty w Rumunii.

– Kładziemy jeszcze większy nacisk na Odnawialne Źródła Energii, które są najlepszym i najbardziej ekologicznym rozwiązaniem, aby uniezależnić się od rosyjskich surowców. Musimy się uniezależnić od rosyjskiego gazu, węgla i ropy naftowej – podkreśliła. – Nasze przeświadczenie w tej kwestii jest mocniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – dodała szefowa KE.

Pół miliarda euro na pomoc humanitarną

Ursula Von der Leyen powiedziała, że Unia Europejska ma zamiar przeznaczyć co najmniej pół miliarda euro na pomoc humanitarną dla uciekinierów z Ukrainy.

– Uruchomimy co najmniej 500 milionów euro z budżetu Unii Europejskiej w postaci pomocy humanitarnej. To oczywiście dopiero początek, ponieważ musimy poradzić sobie z dewastującymi konsekwencjami tej okrutnej wojny – poinformowała. W Rumunii powstanie centrum pomocy humanitarnej dla uchodźców z Ukrainy. Będą do niego trafiały artykuły pierwszej potrzeby, które zbierane są przez państwa członkowskie UE. Kraj ten zmaga się - podobnie jak Polska - z dużym napływem osób uciekających przed wojną.

