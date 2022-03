Zachodowi brakuje konsekwencji. Rubel niepokojąco szybko nadrabia straty

Notowania rubla w ostatnim miesiącu to sinusoida. Jeszcze kilkanaście dni po wybuchu wojna za jednego dolara trzeba płacićw okolicach 155 rubli (tak było 7 marca), a już tydzień dolara wyceniano poniżej 99 rubli. Dziś rubel umocnił się o kolejnych 8 proc. do dolara i euro i we wtorek za dolara trzeba zapłacić już tylko 90 rubli. W ciągu pięciu ostatnich dni rubel umocnił się już o 26 proc. względem dolara. I nie spowalnia.

Sankcje nie osłabiły rubla, zabrakło stanowczości

Choć sankcje nałożone przez praktycznie cały Zachód miały osłabić wartość rubla, ten efekt udaje się osiągnąć tylko na krótko. Dopóki Rosja realizuje zapotrzebowanie na gaz i ropę, dopóty może liczyć na dopływ gotówki. Argumenty niektórych państw, w tym Polski, że brak embarga na surowce to nieustanne dofinansowywanie agresora, nie trafiają na podatny grunt. Wprawdzie jest w Europie zgoda na to, by uniezależnić się od rosyjskiego importu, ale ma to być rozłożone w czasie.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz stoi na stanowisku, że odcięcie się od rosyjskiego gazu z dnia na dzień będzie szkodliwe dla gospodarek europejskich. – Zrobienie tego jednego dnia oznacza, że kolejnego nasz kraj i cała Europa wpada w recesję – powiedział kilka dni temu. Dodał, że embargo zagroziłoby „setkom tysięcy miejsc pracy”, a „całe sektory przemysły znalazłyby się na krawędzi”.

W podobnym tonie wypowiedział się w poniedziałek wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Zapewnił, że gdy chodzi o embargo na gaz i węgiel, to „wszystko jest na stole”. – Ale zasada jest taka, że sankcje powinny szkodzić bardziej temu kto jest sankcjonowany, natomiast nie możemy karać samych siebie. Powinniśmy więc bardzo ostrożnie procedować, Niemcy najgłośniej o tym mówią – mówił.

Putin oczekuje płatności za gaz w rublach

Słysząc takie komunikaty, Władimir Putin może dość spokojnie myśleć o rosyjskim budżecie. W zeszłym tygodniu poczuł się na tyle pewnie, że ogłosił, że „państwa nieprzyjazne”, czyli wszystkie, które nałożyły na Rosję sankcje, za gaz będą płaciły w rublach. Odmowa płatności w rublach będzie skutkowała odcięciem dostaw, doprecyzował rosyjski deputowany Iwan Abramow, członek rady polityki ekonomicznej Federacji Rosyjskiej.

Waluta, w jakiej dokonywana jest płatność, określona jest w umowach, które z Gazpromem zawarli klienci, ale Władimir Putin ma w zwyczaju narzucać innym swoją wolę i nie zwykł negocjować, więc ogłosił swoją decyzję i czeka na strumień rubli. To sprytny ruch, bo doprowadzi do wzmożonych zakupów rosyjskiej waluty, co dodatkowo wzmocni jej kurs. O ile odbiorcy zgodzą się na rosyjski szantaż. Grupa G7 zgodnie podjęła decyzję, że nie ma mowy o zmianie waluty.

Dzisiejsze umocnienie rubla jest jednak dowodem na to, że nie wszyscy odbiorcy tak stanowczo odrzucają rosyjskie żądania. Na rynku widać wzrost popytu na rosyjską walutę.

Bank centralny ukrócił ilość twardej waluty w obiegu

Drugim czynnikiem, który doprowadził do umocnienia rosyjskiej waluty, są działania Banku Rosji. W pierwszym tygodniu marca podjął decyzję, że banki komercyjne nie będą mogły sprzedawać twardej waluty. Klienci, którzy posiadają konta dewizowe, będą mogli wypłacić w obcej walucie tylko 10 tys. dolarów. Nadwyżka będzie wypłacana w rublach według aktualnego kursu. Ograniczenie obowiązywać będzie co najmniej do 9 września.

